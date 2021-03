In Veneto gli anticorpi monoclonali

Per la cura del Covid arrivano in Veneto martedì 16 marzo 2021 i primi anticorpi monoclonali. Si tratta di uno stock di 245 dosi, su un lotto nazionale di 4 mila. Serviranno per curare 245 pazienti (monodose).

Le avvertenze di Aifa

Il suggerimento di Aifa è di utilizzare gli anticorpi monoclonali entro dieci giorni dalla comparsa dei sintomi. Meglio se entro i primi 5-6 giorni. I monoclonali vanno somministrati in ambulatorio, non possono essere presi dal paziente da solo a casa. Sono consigliati per pazienti che presentano patologie che li fanno essere a rischio: cardiopatici, diabetici, obesi innanzitutto.

I centri di somministrazione

La Regione ha attivato 11 centri per la somministrazione degli anticorpi monoclonali: ecco l’elenco.

Cosa sono

Gli anticorpi, in generale, sono molecole prodotte dai linfociti B (cellule che fanno parte del sistema immunitario) in risposta alla riconosciuta presenza nell’organismo di un antigene (virus, batterio, ecc.), allo scopo di neutralizzarlo. Gli anticorpi monoclonali, nello specifico, sono molecole prodotte in laboratorio, da una singola cellula resa immortale, che si divide formando un clone di cellule identiche capaci di produrre quantità illimitate dello stesso anticorpo chiamato, appunto, monoclonale. Gli anticorpi monoclonali sono progettati per riconoscere specificamente un unico, determinato antigene e si legano ad esso neutralizzandolo.