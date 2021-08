In Veneto il 75 per cento dei ricoverati non è vaccinato, allo studio test anticorpali sugli over 80

Più undici ricoveri in area non critica, due nuovi ingressi in terapia intensiva a fronte di appena 291 nuovi contagi. Un numero così basso di casi dettato dalla concomitanza della domenica e del Ferragosto, in cui sono stati eseguiti poco più di 11 mila tamponi tra antigenici e molecolari.

Zaia avvisa

Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, invita a non abbassare la guardia: “Il virus circola, c’è: i dati dei ricoveri lo dimostrano”. “Vedo spesso che ci sono persone che dicono che possiamo curare tutti a casa. Magari fosse così”. Poi analizza i dati: “Abbiamo un 75 per cento dei ricoverati o che non si è vaccinato (64 per cento) o che ha ricevuto una sola dose (36 per cento)”.

Terza dose?

“Credo sia il caso di valutare la somministrazione della terza dose per gli anziani. Dobbiamo pensare all’autunno, non perché arrivino catastrofi, ma perché dobbiamo gestire nel modo migliore la fase di convivenza con il virus. Noi in Veneto avvieremo uno studio a campione per valutare la risposta anticorpale al vaccino negli over 80”.

Verso l’autunno

«Dobbiamo prepararci per l’autunno, non per attendere il diluvio universale ma per attrezzarci, testare gli ultraottantenni a campione per valutare l’andamento delle coperture anticorpali». «Serve uno studio anticorpale – ha aggiunto Zaia – e lo faremo, per capire se e come il vaccino ha fatto effetto. L’idea è di un progetto randomizzato, su cui discuteremo con i direttori delle Ulss. Abbiamo fatto la scelta giusta di continuare a chiedere il distanziamento e la mascherina, dovremo valutare con serietà la terza dose, ma ce lo deve dire la comunità scientifica. All’estero si stanno già facendo questi discorsi, qui siamo ancora a Ferragosto», ha concluso.