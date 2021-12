In Veneto impennata di contagi e morti: record da inizio pandemia

Nuovo boom e record da inizio pandemia, in Veneto, sui casi di positività al Covid con ben 7.403 casi registrati nelle ultime 24 ore, un dato record assoluto sin dall’inizio della pandemia. Un altro triste picco è quello dei morti: 29 in sole 24 ore. Secondo il report della Regone Veneto salgono così ad un totale 617.653 gli infetti dall’inizio dell’epidemia. Le vittime salgono a 12.336 (+29).

L’impennata

L’impennata probabilmente legata ad un minor tasso di registrazione dovuto al rallentamento festivo. Negli ultimi giorni, infatti, i nuovi casi si attestavano ad oltre 2mila unità.I soggetti attualmente positivi crescono a 75.971. Cala la situazione degli ospedali: i malati Covid ricoverati sono 1.164 (-49) in area medica, e 170 (-7) in terapia intensiva. Sul fronte vaccinale sono 52.686 le dosi di vaccino contro il Covid somministrate ieri in Veneto, dato che porta in totale a quota 8.955.491.

Le dosi

Di queste 4.067 sono prime dosi (3.401.939), 5.319 seconde inoculazioni (3.979.223) e 43.300 le addizionali (1.574.328). Il Veneto ha somministrato il 97,8% delle dosi fornite.