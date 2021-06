In Veneto nuovo calo: 38 nuovi contagi e 3 decessi

Sono 38 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano il totale dei contagi a 425.270 dall’inizio della pandemia. L’andamento, che risulta costante da alcuni giorni, è riportato dal Bollettino regionale, che segnala oggi tre decessi, per un totale di 11.611 vittime.

Zaia

“Prosegue la discesa degli attuali positivi, che sono 4.706, 64 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Lieve calo anche della situazione clinica, con 292 ricoverati (-4), di cui 265 (-3) in area non critica e 27 (-1) in terapia intensiva. Possiamo dirci soddisfatti: la campagna vaccinale procede e procederà se non ci saranno tagli o ritardi nell’arrivo delle dosi e significa che i vaccini stanno funzionando”.