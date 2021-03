In Veneto somministrate 512 mila dosi

«Con i dati aggiornati ad oggi siamo arrivati in Veneto a 512 mila vaccini somministrati, di cui 172 mila sono già seconde dosi, quindi persone che hanno completato il ciclo». Sono questi i numeri aggiornati delle vaccinazioni anti-Covid in Veneto resi noti stamane dall’assessore regionale alla sanità, Manuela Lanzarin, presente in Fiera di Vicenza, alla presentazione della campagna vaccinale anti-Covid in tutte le Usl regionali.

La media

«Attualmente stiamo continuando con una media di 18 mila vaccinazioni al giorno – ha aggiunto Lanzarin – ma l’obiettivo è quello di procedere con una crescita graduale, già da questa settimana, in base agli arrivi e agli approvvigionamenti, ad arrivare alle 50 mila dosi giornaliere in tutto in Veneto nei 58 punti vaccinali distribuiti a livello regionale».

«Le varie Usl stanno per riorganizzare – ha aggiunto l’assessore alla sanità – per ampliare i punti di vaccinazione, proprio con l’obiettivo di arrivare al tetto delle 50 mila che ci siamo prefissi».

AstraZeneca

Nel corso dell’incontro Lanzarin ha voluto spiegare la situazione della somministrazione dei vaccini di AstraZeneca in Veneto.

«Ad oggi in Veneto – ha detto – abbiamo somministrato circa 60 mila dosi di AstraZeneca. Delle circa 20 mila che facevano parte del lotto sotto esame, ne sono state somministrate 17 mila, mentre le rimanente 3 mila sono state bloccate e messe da parte. Di queste 17 mila noi abbiamo abbiamo la segnalazione di 7-8 reazioni ma in linea con quelle di una normale vaccinazione, quindi febbre, dolori muscolari e dolore nel punto dove è stata fatta l’iniezione, nulla di diverso».

Le vaccinazioni

«In Veneto – ha aggiunto l’assessore alla sanità – abbiamo un sistema di vigilanza molto attivo e molto presente, in grado di garantire una situazione assolutamente sotto controllo che non ci deve preoccupare. Mi auguro che ci sia sicuramente un chiarimento e rassicurazioni che noi ci sentiamo di dare anche oggi, perchè i dati che abbiamo sono totalmente rassicuranti rispetto alla vaccinazione con AstraZeneca».

Le defezioni

In effetti, ha ammesso Lanzarin, ci sono state «diverse defezioni in tante Ulss del vaccino AstraZeneca, ma oggi, faremo il conteggio effettivo per avere un quadro più preciso». «Tante Ulss sono dovute ricorrere a seconde categorie e seconde chiamate per consumare tutti i vaccini – ha concluso -. Mi auguro e spero che si tratta di un momento iniziale, dopo le vicissitudini e relative notizie dei giorni scorsi, attendiamo un chiarimento da chi di dovere».