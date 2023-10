Incidente Mestre, Conte (lega): “Ho chiesto al parlamento europeo un momento di raccoglimento e di cordoglio per le vittime dell’incidente di Mestre”.

“Ho chiesto stamane al Parlamento Europeo riunito in Sessione plenaria a Strasburgo, in apertura dei voti, un momento di raccoglimento per ricordare le 21 vittime del tragico incidente accaduto ieri sera a Mestre e stringersi al cordoglio dei familiari in questo drammatico momento di dolore. Era giusto che, di fronte ad una sciagura di queste proporzioni, ricordando che ci sono altre 15 persone ferite di cui alcune in gravi condizioni e alle quali rivolgo un affettuoso augurio, anche il Parlamento Europeo esprimesse la propria vicinanza dopo che il Sindaco di Venezia ha già decretato il lutto cittadino e il Presidente della Regione Luca Zaia ha deliberato l’esposizione della bandiera a mezz’asta in tutte le sedi regionali in segno di lutto pubblico, chiedendo il lutto nazionale”.

Le parole della Conte

Quale unica rappresentante di Venezia mi sono sentita in dovere quindi di unire la mia commossa partecipazione ringraziando la Presidente Roberta Metsola per la sua sensibilità nell’accogliere la richiesta e tutti i colleghi per la loro adesione. Un deferente pensiero mi sento di rivolgerlo all’autista dell’autobus Alberto Rizzotto, 40 anni, originario di Conegliano ma residente a Tezze di Vazzola, nel trevigiano, che stava svolgendo il suo lavoro e che è deceduto nel tremendo incidente. Al di là della dinamica, per la quale saranno i tecnici ad effettuare la ricostruzione, è necessario ora unirci al dolore delle famiglie per le loro perdite offrendo loro il sostegno e la nostra solidarietà di fronte ad una così immane e sconvolgente tragedia. Un grazie inoltre a tutti i soccorritori e a quanti sono intervenuti per prestare il loro aiuto”. A dirlo è l’europarlamentare veneziana della Lega Rosanna Conte intervenuta nella plenaria del PE per ricordare le vittime dell’incidente di Mestre.