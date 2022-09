Incidente sul lavoro nel Veneziano: muore a 18 anni schiacciato da una lastra di metallo

Tragedia sul lavoro nel Veneziano. Un giovane studente di 18 anni, Giuliano De Seta, è morto questo pomeriggio venerdì 16 settembre in un incidente fatale avvenuto all’interno di un’azienda di Noventa di Piave, in provincia di Venezia, specializzata nella lavorazione del metallo. Il 18enne, secondo le prime informazioni, sarebbe stato colpito da una lastra di metallo che gli ha schiacciato le gambe. Soccorso, il giovane operaio è morto poco dopo l’arrivo dei sanitari. Sul posto sono giunti i Carabinieri per i rilievi del caso. L’incidente fatale verso le 17. Il giovane, di Ceggia, era li per uno stage scolastico. Studente al quinto anno di un istituto tecnico di Portogruaro, era impegnato in un’esperienza sul campo che gli avrebbe permesso di acquisire i crediti per il diploma. E’ morto sotto una pesante lastra in metallo che non gli ha lasciato scampo. I soccorritori del suem non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Fiom: “Cambiare le leggi per fermare le stragi”

“Quanto successo oggi alla BC Service, a Noventa di Piave ( Venezia), è una tragedia immane, un ragazzo di 18 anni durante uno stage di alternanza scuola/lavoro ha perso la vita a seguito di un incidente sul lavoro. Questo è quello che hanno dichiarato gli inquirenti intervenuti nell’immediato. Si continua a morire nei luoghi di lavoro, ogni giorno aumenta drammaticamente il contributo di sangue che le lavoratrici e i lavoratori danno a beneficio del profitto e della produttività. È inaccettabile e una vergogna nazionale quanto sta succedendo”. Lo dichiarano in una nota congiunta Marcello Scipioni, responsabile nazionale Salute, Ambiente e Sicurezza per la Fiom-Cgil e Michele Valentini, segretario generale Fiom-Cgil di Venezia.