Infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro. Un webinar per conduttori di attività

Nuove disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi lavoro: se ne parla in due appuntamenti online il 10 e 17 marzo, grazie a un webinar in due puntate promosso da Confcommercio Venezia e Terraferma e dal titolo eloquente: “Sospensione dell’attività e nuovo ruolo del preposto”. L’approfondimento è rivolto in particolare a chi conduce un’attività imprenditoriale e commerciale e tratterà temi di forte attualità: gli infortuni sul lavoro e le responsabilità in capo al datore di lavoro e al preposto, in particolare la sospensione dell’attività per inadempimenti in materia. Relatori saranno il dottor Massimiliano Vettore, consulente di sicurezza alimentare, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e qualità e l’avvocato Andrea Lavazza Seranto, dello Studio Legale Accolla e Associati.

Il webinar

Lo scorso anno in Italia sono state registrate complessivamente 555.236 denunce di infortunio, lo 0,16% in più rispetto al 2020, 69.427 solo in Veneto, il 6,10% in più del dato regionale del 2020 (65.437). La partecipazione al webinar gratuito, possibile via web inviando un’email a info@confommercioveneziaterraferma.it, sarà possibile in duplice orario, pomeridiano o serale, in entrambe le giornate, per dare modo a più titolari di informarsi: la prima parte giovedì 10 marzo dalle ore 15.00 alle ore 16.00 oppure dalle ore 20.00 alle ore 21.00, la seconda giovedì 17 marzo dalle ore 15.00 alle ore 16.00 oppure dalle ore 20.00 alle ore 21.00.