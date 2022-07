Inps:Veneto, produzione 2021 istituto superiore pre-pandemia

La sede regionale dell’Inps ha visto crescere nel 2021 la propria attività, in termini di servizi, ben oltre quelle dell’anno pre-pandemia. Lo scorso hanno ha rappresentato per la sede veneta dell’Istituto un anno di snodo, nella transizione dalla fase più critica della pandemia verso ritorno alla normalità; ciò in un contesto in cui gli stimoli all’economia hanno favorito rapidi recuperi in alcuni settori, mentre altri hanno ancora avuto bisogno di robusti sostegni e ammortizzatori sociali .

Il rendiconto

E’ quanto emerge dal Rendiconto Sociale Inps Veneto 2021, presentato oggi a Venezia. La produzione nel 2021 è stata pari a 1.631.135 punti omogeneizzati – l’unità di misura con cui l’istituto può comparare prestazioni e servizi diversi , attribuendovi un ‘peso’ corrispondente al tempo impiegato per lavorarlo – a fronte di 1.452.336 nel 2019, anche se inferiore a quella dell’anno 2020 (pari a 1.783.329 punti omogeneizzati), caratterizzata dal picco delle prestazioni collegate alla crisi economica. Le entrate contributive sono salite non solo rispetto al 2020, ma anche rispetto al 2019 (+10 %). Le uscite per prestazioni sono diminuite rispetto al 2020, anche se lievemente, per effetto della riduzione della cassa integrazione e delle prestazioni “Covid-19”. E’ tornato ad aumentare il numero delle aziende private con dipendenti in attività nel 2021 (+385 unità), dopo il brusco calo del 2020 dovuto alla pandemia, anche se mancano all’appello ancora quasi tremila aziende per raggiungere il dato di 144.939 registrato nel 2019.