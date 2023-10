Inquinamento dell’aria, il Veneto è tra le regioni peggiori d’Europa. Si salva solo Belluno

Veneto, territorio tra i più inquinati d’Europa. Sono dodici le aree del continente con i livelli più alti di micropolveri nell’aria. Sei si trovano nella nostra Regione. Tutte le province, tranne Belluno.

I dati rilevati dal sistema satellitare Copernicus

Sono gli ultimi dati satellitari del servizio di monitoraggio atmosferico europeo Copernicus, rielaborati dalla redazione tedesca di “Deutsche Welle” con “European Data Journalism Network”. Delle 107 province controllate 58, tra cui quelle venete, sono “fuorilegge. Sforati tutti i limiti di concentrazione media di Pm 2.5, le cosiddette “polveri sottilissime”, nei primi otto mesi del 2023. Il livello consentito è di 10 microgrammi per metro cubo d’aria.

I dati

Negli ultimi cinque anni in Veneto c’è stata una crescita delle sottilissime ovunque, tranne a Venezia, comunque non a norma. Più 5.4 a Padova, più 3.8 a Verona, più 14.3 a Vicenza, più 7.6 a Treviso, più 4.4 a Rovigo. Arpav, l’Agenzia Regionale per l’Ambiente, monitora le polveri sottili, le Pm10. Il miglioramento è un effetto ottico. A perdurare nell’aria, in un sistema con poco ricambio e correnti, sono proprio le Pm 2.5, le sottilissime. Treviso, ad esempio, risulta più inquinata di Taranto, sede dell’Ilva. Secondo Legambiente principali imputati in Pianura Padana sono il traffico e il settore dell’allevamento. Per i microinquinanti, dunque, in base ai dati Copernicus il Veneto peggiora.