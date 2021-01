Insieme Idee e Persone torna a raccontare la verità

La Trasmissione Insieme Idee e Persone, condotta da Vincenzo Lovino, ricomincia dopo la pausa invernale, in una nuova veste, con nuovi ospiti politici, imprenditori ed interviste e sarà in onda questa sera mercoledì 13 gennaio e domani giovedì 14 gennaio.

Un grande 2020

Reduci da un 2020 ricco di ascolti e di ospiti importanti abbiamo in serbo un 2021 ancora più di livello caratterizzato dalla nostra libertà di pensiero.

Chi siamo

Insieme Idee e Persone è una trasmissione autonoma, non riceviamo nessuna sovvenzione statale e siamo liberi di poter esprimere la nostra opinione e di lasciare a voi spettatori lo spazio per raccontare le vostre storie.

Da sempre alla ricerca della trasparenza, in questi anni abbiamo mantenuto un livello qualitativo alto che ci rende orgogliosamente ciò che siamo oggi.

Contro ogni forma di abuso di potere ci schieriamo a favore di una conduzione che rispetta il pensiero altrui ma che non ha paura di esporre le proprie idee. Lo dimostrano i format sperimentati l’anno scorso con la “poltrona per i giovani” per dare voce alle nuove generazioni politiche, “Svela il candidato” che ha suscitato grande curiosità in periodo di campagna elettorale, “La rubrica dall’Estero” che ha ottenuto grandi ascolti grazie ai nostri corrispondenti e molte altre novità che al momento non vi sveliamo.

Il nostro augurio

Ci auguriamo che quest’anno possa essere per tutti migliore di quello trascorso e di potervi tenere compagnia ogni mercoledì e giovedì sera dalle ore 21.00 alle 22.30 sul canale 15 (Serenissima TV), in contemporanea su facebook e sul nostro canale youtube il giorno dopo, ricordandovi che potete intervenire da casa e dire la vostra, senza filtro e senza inganno.

Noi siamo e rimaniamo, innanzitutto, dalla parte dei nostri cittadini e garantiamo un’informazione libera e autentica. Questo per noi è fare informazione.

Vi aspettiamo in numerosi mercoledì 13 e 14 gennaio.

A presto!