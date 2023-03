Insulti razzisti e offese ai prof, sospesi dieci studenti

Dieci studenti sono stati sospesi contemporaneamente in un istituto superiore di Treviso per insulti razzisti, offese ai professori, video girati durante le ore di lezione e divulgati su whatsapp, senza contare l’uso dei telefonini in classe. Episodi che si collegato tutti, spiega la preside, “ad un gruppo dominante che teneva banco”.

La sospensione

La sospensione collettiva è stata dunque “un segnale che l’istituto ha voluto dare” agli studenti indisciplinati. Il caso riguarda una classe prima che si è ritrovata di fatto dimezzata dopo la decisione assunta nel corso del consiglio di classe straordinario, sentito il parere della dirigente. Solo nel caso delle sospensioni più lievi è stato concesso l’obbligo di frequenza, da assolvere con lavori socialmente utili: attività di recupero, pulizia, sistemazione di magazzini e aule. L’episodio accade circa due settimane dopo quanto avvenuto all’istituto Turazza di Treviso, dove una lite tra studenti è degenerata in un accoltellamento davanti alle macchinette del caffè.