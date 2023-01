Insultò Zaia su Facebook ricevendo tre denunce. Ora fa marcia indietro: «Ho detto il falso»

«Quello che ho affermato è falso, frutto di un momento di difficoltà personale». Si è conclusa così, con una spontanea ammissione di “colpevolezza” la vicenda di M.M, un 53enne di Treviso che tra il 2019 e il 2020 aveva ricevuto ben tre denuncia per diffamazione niente di meno che dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia. L’uomo, che aveva pubblicato le sue “valutazioni critiche” nei confronti del governatore su Facebook, ha usato lo stesso social network per le scuse. La denuncia è stata archiviata (la ratifica avverrà nel corso dell’udienza programmata per la settimana prossima) per ritiro della querela da parte di Zaia che, pare, si sia detto soddisfatto della semplice retromarcia del leone da tastiera.

Incapace di intendere e di volere

In realtà il 59enne, che ha gravi problemi mentali, aveva visto le due precedenti denunce andare al macero (l’uomo in entrambi in casi è stato prosciolto): è completamente incapace di intendere e volere anche se non socialmente pericoloso e così si è arrivati al proscioglimento. A questo punto i legali (M.M. era difeso dall’avvocato Marco Furlan) si sono resi conto che anche l’ultimo procedimento intentato sarebbe finito esattamente come gli altri due e così è stato trovato un accordo stragiudiziale: il presidente diffamato ha ritirato la denuncia, ben sapendo che si sarebbe incagliata nello stato mentale del diffamatore, mentre il 53enne si impegnava a scrivere un post di scuse.

Le illazioni e gli insulti

La storia era balzata agli onori delle cronache nel 2020 quando il pubblico ministero che aveva in mano il fascicolo ne aveva proposto la sua archiviazione sulla scorta di una perizia psichiatrica, relativa ad un altra indagine in cui l’uomo era accusato di stalking, da cui sarebbero emersi i gravi problemi mentali di cui M.M. soffriva. Luca Zaia si era opposto al provvedimento ma il difensore aveva fatto valere l’esame medico, evitando al 53enne il processo. Negli scritti deliranti il 53enne lanciava su Zaia illazioni infamanti e insulti. «Erano – scrive oggi su Facebook – delle affermazioni gravemente offensive dell’onore, della reputazione e dell’immagine del dottor Zaia. Ho affermato che egli era il responsabile di pesanti trattamenti sanitari sulla mia persona, ma non nulla di quello che ho scritto era vero.