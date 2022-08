Intimidazioni e odiatori seriali, il record veneto di Enego (9 casi). Il sindaco: «il paese non lo merita»

Il comune del Veneto con il maggior numero di casi di intimidazioni rivolti a degli amministratori pubblici non è una grande città o un sobborgo «problematico» dell’hinterland, ma si trova a 800 metri d’altezza a strapiombo sulla Valbrenta, avvolto dalla pace dei boschi e dei pascoli dell’altipiano. Enego, 1.560 anime, 9 casi, solo nel 2021, di atti intimidatori nei confronti di amministratori eletti, in questo caso il sindaco Ivo Boscardin e un assessore della sua giunta.

Chi lo supera

Vicenza 02 05 08 Enego I cittadini chiamati a deporre le loro impronte digitali Nella foto: Il municipio e la piazza di Enego Vito T. Galofato

In tutta Italia, solo metropoli come Roma (18 casi) Milano (16), Torino (23), Genova (11), battono il piccolo centro tra Asiago e Bassano. Il conteggio è quello, ufficiale, del ministero dell’Interno, che ha previsto un fondo specifico per promuovere la legalità nei comuni interessati e, sempre Enego, otterrà una quota di tutto rispetto: 39.889 euro e 21 centesimi. Cos’è successo? Lo scorso inverno sono comparse una serie di scritte diffamatorie (una sull’abitazione di un assessore) che attaccavano direttamente il primo cittadino su caccia e gestione delle malghe. Ecco qualche esempio: «Paese morente per un sindaco caccia-dipendente» e un poco rassicurante «Pensa ai c… tuoi (malghe)», con tanto di nota tra parentesi. Tutte opera di un odiatore seriale, nei confronti del quale sono scattate una serie di denunce.«La cosa che mi dispiace è che, con questi serie di gesti è stato squalificato un intero paese — afferma il sindaco Boscardin — ed Enego non si merita di trovarsi in una graduatoria del genere. Abbiamo fatto del turismo e dell’accoglienza la nostra principale fonte di sostentamento. Ora useremo questi soldi per fare attività che scoraggino questi comportamenti. Alla fin fine è un gesto autolesionista che non ha nessuna logica».

Anche Roana

Il caso di Enego non è isolato nel territorio dei Sette Comuni. Anche Roana, dall’altro lato dell’Altopiano, è menzionato nella lista del ministero dell’Interno. In questo caso gli episodi sono quattro, i fondi previsti 18.140 euro. Il fatto principale è rappresentato dalla diffusione di una serie di volantini, diffusi durante la «Notte nera» (evento in cui si spengono le luci per permettere l’osservazione del cielo). In essi si diffamava il sindaco Elisabetta Magnabosco, definita «tangentara» e «manipolatrice». «Un episodio che mi ha ferito, ma in seguito al quale — spiega Magnabosco — ho sentito l’abbraccio di tutti i cittadini, non solo del mio Comune. Andremo avanti sulla strada della legalità e della trasparenza».Intimidazioni anche in altri tre comuni vicentini: Valdagno (4 episodi), Sarcedo (2), Sandrigo (1).