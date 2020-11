Io mamma e il covid

Mi chiamo Martina. Sono una mamma. Ieri sera mi arriva una mail da parte della scuola di mio figlio: un bambino è positivo al Covid nella sua classe. Dopo il primo smarrimento, chiamo la pediatra che mi prescrive un certificato medico per il tampone rapido. “Se dovesse risultare positivo”, mi dice “subito anche quello molecolare”.

Io che sperimento il panico

Dopo avermi inviato via email il certificato per il tampone mi invita ad andare alla tendostruttura più vicina a casa mia. Intanto “Il gruppo mamme “su WhatsApp impazza. Ogni pediatra da informazioni diverse. C’è chi dice di aspettare e chi di procedere subito con il tampone. Nessun pediatra menziona quello a domicilio. Dobbiamo portare noi i bambini a fare il tampone.

La trafila

Arrivata alla tendostruttura la scena è agghiacciante: una fila kilometrica di macchine. Fa freddo, il bambino che ha 3 anni e mezzo è insofferente, così decido di andare a chiedere se esiste una corsia preferenziale per i bambini. Per fortuna c’è e facciamo il tampone dopo alcuni minuti di attesa. Ma nessuno mi aveva detto niente.

Io e la paura

Di fianco a me c’è una fila di persone che aspettano di fare il tampone. Scese dall’auto sono tutte in piedi e al freddo. “Stiamo aspettando da 2 ore” sento dire da una signora. A fianco a me anche un disabile accompagnato dalla sua famiglia: “nessuna corsia preferenziale”- dicono. Intanto le infermiere non si fermano un attimo. Anche loro lavorano al freddo e fuori dalla tenda adibita a fare i tamponi, sorridono a mio figlio, sono gentili ma la stanchezza si intravede dai loro occhi. L’unica parte scoperta che rimane visibile. Dopo circa 15 minuti arriva il risultato: Negativo.

Tiro un sospiro di sollievo, torno in auto e mi metto in coda per uscire, le auto continuano ad arrivare. E per fortuna qualcuno continua a non considerarla un’emergenza.