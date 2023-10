La bimba ucraina di 4 anni con traumi e ustioni che lotta per sopravvivere

Sempre assieme, abbracciate e sorridenti, ma ora divise da una cinquantina di chilometri. La mamma, Kateryna Sierova, 33 anni, è ricoverata a Treviso, al reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Ca’ Foncello. È cosciente. E chiede costantemente di sua figlia, una piccola di quattro anni, che invece lotta per la vita al Centro grandi ustionati di Padova. Il papà, Dmytro Sierov, un manager nel settore immobiliare, coetaneo della moglie, non c’è più, morto — assieme ad altre 20 persone — nel drammatico incidente di martedì sera sul cavalcavia Vempa di Mestre, dove si è rovesciata la corriera elettrica carica di turisti al rientro, al camping Hu di Marghera, da una gita a Venezia.

Una famiglia distrutta

La famiglia Sierov era ucraina, la nazionalità che — con nove morti e sei feriti gravi in totale — ha pagato il prezzo più pesante alla tragedia. Dmytro, per tutti Dima, e sua moglie Kateryna, erano di Kherson, la città martoriata dai bombardamenti russi. Si erano sposati nel giugno del 2016 e poi si erano trasferiti a Dubai. Dima aveva fatto carriera nella compravendita immobiliare, finendo a lavorare per una società che si occupa di intermediazioni. Kateryna ha un impiego in una multinazionale del settore energia. Il 9 luglio 2019 hanno avuto la piccola e la mamma, che è un’appassionata fotografa, nel suo profilo Instagram la ritrae spesso mentre cammina allegra, pedala su un triciclo, si dondola su un’altalena o ride girando sulla giostrina di un parco.

La più grave

Nell’incidente, la bambina — investita dalle fiamme e ricoverata in Terapia intensiva pediatrica — ha riportato un trauma cranico e ustioni estese tra il 40% e il 60% del corpo. Tra i feriti — tutti in via di miglioramento — è quella più grave. «È in una fase critica — ha spiegato il dottor Alvise Tosoni —. Ha avuto un politrauma severo, aggravato da un’ustione importante e ha bisogno di tutto il supporto delle équipe specialistiche». Anche la mamma è grave — ha fratture multiple oltre a un versamento polmonare — ma non è in pericolo di vita, anche se la prognosi, spiegano all’ospedale di Treviso, sarà lunga: «Almeno un mese». L’altro ieri la donna — ricoverata nello stesso reparto che ospita il tedesco Walter Bastian, compagno di Anne Eleen, anche lei morta nell’incidente lasciando Oliver ed Emilia, fratellini di 13 e 3 anni — ha ricevuto la visita della sorella alla quale ha chiesto insistentemente notizie della figlia: «Come sta la mia bambina? Dimmelo, ti prego». Un colloquio al quale hanno assistito gli psicologi della sanità veneta che hanno avuto un compito delicatissimo: quello di dire «piano piano» a Kateryna che il suo Dima non c’è più e che la figlia è affidata alle cure degli specialisti di Padova.

Il console

Per la piccolina c’è poi l’affetto degli altri bimbi ricoverati in Pediatria che hanno fatto dei disegni lasciandoli fuori dalla stanza, nel corridoio del reparto dipinto con pesci gialli e rossi che nuotano nel mare. Accompagnato dal prefetto di Venezia Michele Di Bari, anche il console generale d’Ucraina a Milano, Andrii Kartysh, ha visitato i suoi connazionali ricoverati. «Tra loro ho incontrato tanto dolore ma anche tanta fiducia. E so che sono tutti assistiti al meglio».