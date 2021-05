La città con le Remiere per Marco Zennaro libero

Èuna manifestazione di tutta la città quella di ieri mattina per Marco Zennaro, organizzata dalla Remiera Francescana alla quale hanno partecipato le società remiere veneziane e cittadini, associazioni, comitati e politici per chiedere la liberazione di Marco Zennaro, imprenditore veneziano detenuto in Sudan da due mesi. «Siamo molto preoccupati per la terribile vicenda che riguarda il nostro amico, socio e dirigente in carcere in condizioni disumane. L’Unione Sportiva Remiera Francescana e tutto il mondo della voga alla veneta esprimono la loro vicinanza e il loro supporto alla famiglia di Marco e ai suoi amici e chiedono con forza alle autorità e alle istituzioni cittadine e nazionali di intervenire presso il governo sudanese affinché Marco sia rilasciato e possa tornare a casa al più presto».

Chi è Marco

Marco è uno sportivo impegnato su molti fronti: dal rugby, che ha praticato ad alti livelli e che oggi lo vede dirigente del Venezia Rugby, educatore, formatore e responsabile tecnico, alla voga veneta, che pure frequenta da protagonista sia come dirigente dell’Unione Sportiva Remiera Francescana che come regatante, spiegano. «Le Società remiere veneziane esprimono tutte insieme la loro viva preoccupazione per la salute e l’incolumità di Marco e chiedono con forza alle autorità e alle istituzioni cittadine e nazionali di intervenire con fermezza».

Ieri la manifestazione

Alle 10 ieri in bacino San Marco la manifestazione acquea in sostegno di Marco Zennaro. Hanno partecipato gli amici della voga, rugbisti e i tanti che vogliono manifestare la loro solidarietà a Marco e alla famiglia. Magliette con la scritta “Marco libero” distribuite in punta della Dogana e ritrovo delle imbarcazioni alle 10 in Bacino di San Marco, successivamente, vicino al trabacolo Nuovo Trionfo ormeggiato alla Salute previsto un breve incontro con la famiglia di Marco e poi sfilata per il Canal grande. «La città chiede a gran voce con un corteo acqueo che Marco Zennaro, detenuto da due mesi a Karthoum, in Sudan, venga liberato. Grazie a cittadini, remiere e mondo dello sport per aver organizzato questo evento per sensibilizzare le istituzioni», recita un post Twitter dell’assessore comunale Simone Venturini.