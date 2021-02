La corsa ai vaccini

Stretta decisiva nella trattativa d’acquisto dei vaccini destinati al Veneto. Espletata la scrematura del gran numero di offerte pervenute alla Regione, esclusi gli emissari di dubbia reputazione, spetterà a Luciano Flor, il direttore della sanità regionale, il compito di negoziare i termini di una fornitura supplementare con due intermediari internazionali delle case farmaceutiche (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) autorizzate alla distribuzione du scala europea. L’ha rivelato Luca Zaia, confermando così l’anticipazione del nostro giornale: «Si sono svolti alcuni incontri di lavoro e circolano già carte scritte a fronte di proposte concrete e credibili», ha precisato. «Non vi nascondo la sorpresa nel verificare la disponibilità sul mercato, ritenevo che il contratto segreto stipulato dall’Ue costituisse una sorta di ombrello esclusivo sui Paesi membri, non è così. La precondizione, per noi, è il rispetto rigoroso della legalità, a cominciare dalla tracciabilità del prodotto».

I ritardi

A fronte di ritardi e riduzioni nelle consegne, l’operazione “Covid Free” mira ad incrementare la disponibilità vaccinale per consentire la sospirata immunità di gregge in tempi rapidi, sia sul versante della popolazione che nel circuito dell’economia e del lavoro. Lecita in sé – Aifa ha ribadito che le amministrazioni hanno facoltà di reperire autonomamente farmaci sul mercato, purché validati dall’agenzia – l’iniziativa potrebbe prestarsi a contestazioni giudiziarie in ambito di spesa: «Se la Corte dei Conti ci chiedesse ragione dei costi supplementari sostenuti avremmo buone argomentazioni a sostegno del nostro operato», la replica del governatore «d’altronde l’obiezione può essere capovolta: domani, a fronte di malati e decessi persistenti, qualcuno potrebbe imputarci di aver rifiutato vaccini capaci di salvare vite umane. Una visione condivisa dal dottor Flor».

Quantità e prezzi

L’obiettivo minimo è acquisire un milione di vaccini (in doppia dose) e le tariffe ventilate per unità di prodotto divergono da quelle sottoscritte da Bruxelles, che indiscrezioni parlamentari indicano in 12 euro (BioNTech/Pfizer), 18 dollari ( Moderna) e 1,78 (Oxford/AstraZeneca).una spesa stimata sui dieci milioni«In un caso c’è un rincaro di quattro/cinque volte, nell’altro viene prospettata una riduzione del 10%. In entrambe le opzioni la disponibilità di consegna è immediata», afferma Zaia, evitando di fornire altri particolari. Gli oneri, in ogni caso, sono stimabili in svariati milioni. «Il budget? Non l’abbiamo fissato, potrebbero anche farci un regalo», la battuta sibillina. Che allude alla disponibilità, già esplorata, di alcuni donatori privati – imprenditori e banchieri in primis – a finanziare l’acquisto, come già avvenuto nella fase più drammatica della pandemia, quando le offerte al conto corrente solidale (acceso per fronteggiare la spesa sanitaria straordinaria) sfiorarono i 60 milioni.

Cronoprogramma

Nell’attesa, l’assessore alla salute Manuela Lanzarin informa che gli studenti di Medicina e Scienze infermieristiche prossimi al tirocinio ospedaliero avranno priorità nella campagna; che le persone non autosufficienti riceveranno la somministrazione a domicilio previa interlocuzione con i distretti dopo la lettera di convocazione; che il nodo della badanti – a stretto contatto con gli anziani e perciò potenziali veicoli di contagio – è stato posto all’attenzione del Governo. Perché, è la perplessità diffusa, la prossima settimana si inizierò con la classe 1941 anziché con i novanta-centenari? «Gli infettivologi consigliano questa procedura alla luce della diversa mobilità dei soggetti». Tra gli effetti collaterali del richiamo c’è chi segnala temperature molto elevate e forte malessere: «Ad oggi non risultano reazioni allergiche né ricoveri», è la replica «i casi pervenuti all’anagrafe vaccinale, circa 700, riguardano cefalee, dolore localizzato nell’area dell’inoculazione e febbre contenuta. Un quadro non dissimile rispetto all’antinfluenzale».