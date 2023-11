La famiglia di Giulia Cecchettin convocata in caserma

La sorella, il fratello e il padre di Giulia Cecchettin, la 22enne veneziana scomparsa da sabato scorso, 11 novembre, assieme all’ex fidanzato e compagno di studi Filippo Turetta, sono stati convocati oggi nella caserma dei carabinieri a Vigonovo, Venezia. La caserma dista pochi metri dalla casa della famiglia. Può essere il segnale di una svolta nelle ricerche dei due giovani, estese da giorni al Veneto e al confinante Friuli.

Sommozzatori ed elicotteri al lavoro

Il padre di Giulia, Gino Cecchettin, assieme al fratello sono stati convocati intorno alle 11.30. La sorella minore della ragazza invece si troverebbe nella caserma già dalle 10. «Non c’è nessuna novità sostanziale. Stiamo aiutando i carabinieri, tracciando il quadro più completo possibile», ha detto ai giornalisti il papà di Giulia, uscito per qualche minuto dalla caserma, intorno alle 13.15, rientrando pochi minuti dopo.Nel frattempo gli elicotteri dei vigili del fuoco stanno sorvolando la zona tra Trento e Bolzano e tra Trento e Riva del Garda, alla ricerca di tracce del passaggio della Fiat Grande Punto nera a bordo della quale presumibilmente i due si starebbero spostando.Per scandagliare l’area della Riviera del Brenta, i vigili del fuoco di Mira oggi hanno aggiunto anche il nucleo sommozzatori. Ieri avevano perlustrato il fiume Brenta e i suoi argini. In mattinata si sono calati nel fiume dal pontile situato a Paluello di Stra.

Le tracce più recenti

Stando alle ultime informazioni diffuse dagli investigatori, l’auto di Turetta è stata fotografata in Val di Zoldo alle 7.37 di domenica 12 novembre, in località Palafavera, in direzione est. Una seconda immagine riprende la vettura alle 9.07 a Ospitale Cortina, lungo la statale Alemagna in direzione Cimabanche-Dobbiaco.

«Non c’è alcun riscontro della loro presenza nel territorio di Pordenone»

I carabinieri del comando provinciale di Pordenone hanno reso noto stamani che si sta procedendo con «attività sulla base delle segnalazioni ricevute, ma a oggi non c’è alcun riscontro della presenza dei due soggetti nel territorio. Si può presumere che il passaggio in un’area pordenonese, nella notte tra sabato e domenica, sia stato soltanto un transito e non una permanenza. C’è stato, in effetti, un unico rilevamento di targa, in provincia di Pordenone, nella zona di Caneva, in orario notturno, pochissime ore dopo la scomparsa». «Le segnalazioni di avvistamenti dell’auto ricevute in seguito non hanno invece avuto riscontro – precisano dal comando friulano dell’Arma -. Sono state, dunque, archiviate come senza esito. Le ricerche sono in atto finché non viene trovata la vettura in territorio italiano o estero. I dati di ricerca sono inseriti nei nostri terminali e il pattugliamento è costante».