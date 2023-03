La Lega a fianco del sindaco Florio Favero

La Lega provinciale di Venezia conferma il pieno sostegno al Sindaco Florio Favero e il pieno supporto alla sua amministrazione a Portogruaro. Nelle ultime settimane si sono succedute vicende che rischiano di ledere la forza propulsiva della giunta tutta. Riteniamo necessario quanto prima un serio e costruttivo confronto all’interno della maggioranza nel rispetto del programma votato dai cittadini e sottoscritto da tutti i partiti della coalizione di centrodestra.

No ai personalismi

La scelta dei cittadini di premiare con il loro voto la figura del Sindaco Florio Favero deve essere la “stella polare” nell’interlocuzione delle prossime ore. È impensabile che prevalgano dei personalismi che tradirebbero il mandato popolare e rischierebbero di penalizzare la città e la popolazione tutta. L’attuale giunta con grande capacità e progetti mirati ha saputo cogliere le opportunità offerte dal Pnrr attraendone i finanziamenti. E i cittadini di Portogruaro si aspettano che il mandato elettorale sia rispettato in toto.

Le parole di Vallotto

Come neoeletto segretario provinciale della Lega ribadisco con forza il sostegno del nostro movimento al Sindaco e sarà mia cura lavorare alacremente per intavolare le necessarie interlocuzioni al fine di riprendere in tempi brevissimi i lavori ordinari di giunta e consiglio. Sono certo che questa volontà, sia quella dell’intera coalizione e auspico per il Sindaco un mandato pieno e forte.