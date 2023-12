La mano di Mantegna su un dipinto che si trovava nei depositi del Correr a Venezia

Alcune sono sedute, altre inginocchiate su di un chiaro terreno, al limitare di un retrostante prato e con un profondo paesaggio che si apre alle spalle. Tutte hanno un’aura di pulviscolo d’oro attorno testa. Disposte a semicerchio, sono sei sante a formare un insolito sacro gineceo. Attorniano la Madonna e il bambino in dialogo con San Giovanni Battista bimbo, e solo le prime due alla sua sinistra sono identificabili: l’anziana Elisabetta e Maria Maddalena, coi lunghi capelli biondi e nella mano il vasetto degli oli profumati. Come anche l’ignota santa a destra della Vergine, portano i panni all’antica della secolare tradizione figurativa cristiana; le altre tre sconosciute figure vestono preziosi abiti contemporanei e hanno ricercate acconciature, secondo la moda delle corti rinascimentali italiane databile intorno al 1490. Ci troviamo di fronte a una Sacra Conversazione al femminile, scoperta di recente nei depositi del Museo Correr di Venezia, dai molti enigmi. In primis l’autore. Una tavola dipinta assai malconcia, un suo «doppio» a Boston e l’ipotesi, sempre più concreta, di una possibile autografia di Andrea Mantegna. Sono questi gli ingredienti della storia che avvolge la Madonna col Bambino Gesù, San Giovanni Battista fanciullo e sei sante, appartenente alla favolosa collezione lasciata nel 1830 alla città lagunare da Teodoro Correr.

Il restauro

In buona parte coperto da ridipinture e alterato da interventi posteriori, il piccolo dipinto su tavola risalente alla fine del secolo XV era stato lasciato «dormiente» nei depositi. Eppure da una decina d’anni il conservatore del museo Andrea Bellieni aveva colto, dietro l’offuscata superficie della malandata tavola, significativi «indizi di valore». Avviati un paio di anni fa il restauro – eseguito da Milena Dean – e la ricerca, anche con avanzate tecnologie di analisi, ecco apparire l’«impronta» creativa di Mantegna. Un’impronta lasciata dal maestro rinascimentale che riguarda l’ideazione di composizione e disegno, o anche l’esecuzione pittorica «di sua mano»? Comune di Venezia, Fondazione Musei Civici e Fondazione G.E. Ghirardi onlus (che ha finanziato l’operazione), col concorso della Soprintendenza, hanno presentato ieri il dipinto, il cui complesso restauro è in corso di ultimazione.

Gli indizi

Ma quali sono gli indizi che avvalorano la mano mantegnesca? Al di là della raffinatissima qualità esecutiva, coi chiaroscuri accentati con oro zecchino, peculiarità del pittore (Isola di Carturo, Padova, 1431-Mantova 1506), è anzitutto la scoperta delle similitudini emerse con un dipinto oggi conservato all’Isabella Stewart Gardner Museum di Boston (museo curiosamente dotato di un cortile in stile veneziano), attribuito – sebbene non unanimemente – al Mantegna e già nelle collezioni mantovane dei Gonzaga, eseguito su loro committenza negli anni finali del Quattrocento: «Dalle indagini radiografiche e riflettografiche – chiosa Bellieni – è arrivata la sorpresa. Il disegno rilevabile sotto al colore delinea un tracciato coincidente col dipinto americano. Appare probabile che uno stesso cartone, forato per trasferire a spolvero i punti guida del disegno sulle tavole, possa essere stato utilizzato per entrambe le opere. Dove sono sovrapponibili pure particolari del paesaggio fatti a mano libera. La nostra tavola rispetto a quella di Boston è incompiuta in alcune parti. È inoltre stata tagliata la parte superiore».

Le storie e gli enigmi

Una, tante storie e tanti enigmi in un dipinto che per le contenute dimensioni (cm 38 x 44,5) e il soggetto religioso aveva certamente destinazione devozionale privata. Le tre figure femminili ignote potrebbero essere l’idealizzazione di Isabella d’Este, sua sorella Beatrice e la madre Eleonora d’Aragona. «Isabella forse ha commissionato a Mantegna due versioni e l’opera del Correr potrebbe essere incompiuta per essere venuto a mancare uno dei destinatari, come la sorella o la madre», spiega Bellieni. Insomma, sono tante le strade che portano al Mantegna e questa «è una grande notizia per Venezia e per la storia dell’arte italiana», calca il sindaco Luigi Brugnaro. Presto l’opera sarà offerta al giudizio degli studiosi e al pubblico, che potrà ammirarla da marzo a maggio a Villa Contarini a Piazzola del Brenta, dove ha sede la Fondazione Ghirardi, presieduta da Giorgio Orsoni, per poi trovare la definitiva collocazione nella quadreria del Correr.