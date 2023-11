La “manovalanza” dello spaccio in Corso del Popolo preoccupa, Bettin interroga il sindaco

L’allarme era scattato giovedì quando i residenti dei palazzi all’incrocio tra Corso del Popolo e via Bissolati a Mestre, vicino al civico 93 ex sede Inpdap, avevano trovato segni di vernice bianca sul cancello e avevano chiamato la polizia locale preoccupati dalla possibilità che si trattasse di segni di riconoscimento, magari per far trovare qualcosa di nascosto a qualcuno, in seguito alla presenza costante di spacciatori e consumatori proprio nelle siepi vicine, ogni sera, ormai da qualche mese. Ieri a depositare un’interrogazione sulla vicenda è stato il consigliere Gianfranco Bettin (Venezia Verde Progressista).

Bettin e Brugnaro

«L’ufficio di coordinamento dello spaccio di droga in Corso del Popolo. I “vampiri” arrivano al tramonto e vi si piazzano per tutta la sera. Sono nordafricani, giovani, manovalanza di connazionali e soprattutto di albanesi. Aggressivi anche con i residenti sono presenti da mesi ma mai con questa intensità». Bettin ha chiesto al sindaco Brugnaro e alla giunta, «se e come intendano affrontare l’emergenza». La scorsa settimana c’è stato un intervento massiccio di polizia locale e forze dell’ordine sull’area, polizia e carabinieri, mentre ieri una nuova operazione “Alto impatto” coordinata dalla questura ha coinvolto il centro di Mestre, compreso il Corso e dalla stazione fino al ponte dell’Amelia in via Miranese.

Gli abitanti

C’è preoccupazione nelle zone centrali di Mestre, simile a quella di qualche tempo fa nel quartiere della stazione, che ora invece appare più tranquillo. «Nel tardo pomeriggio – raccontano gli inquilini – qui le piazzole con le siepi si popolano di gente che sta a piantonare gli androni dei condomini, sia vicino alla scuola di danza che dall’altra parte della strada, dove ci sono gli ambulatori medici, anche per tutta la notte». Va così dalla scorsa primavera, spiegano dalla portineria, da quando sei o sette persone hanno iniziato a trascorre la notte bivaccando e lasciando sporcizia e rifiuti organici».