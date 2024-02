La nuova dieta mediterranea è migliore di quella che per secoli ci ha reso famosi in tutto il mondo. Ma vediamo più nel dettaglio! La dieta mediterranea non conteneva né farine irrorate con raggi gamma per abbassarne lo stelo né conteneva glifosato per aumentarne il valore proteico .

L’importanza del grano e la chitina





Ricordiamo che il grano è l’unico cereale che ha un DNA con un numero di combinazioni più alto del nostro, quindi è, si, la fonte migliore di energia ma è ,o meglio, può essere anche la causa delle malattie addominali più debilitanti. A tutto ciò si aggiunge, per decreto, l’introduzione della chitina contenuta nella famosa farina d’insetti (!). La chitina è usata in ambito fitosanitario per i migliori insetticidi specialmente in agricoltura, e l’etichetta ne specifica l’alto rischio cancerogeno .

L’uso dei crostacei?

È vero che molti piatti tipici della dieta mediterranea fanno uso dei crostacei, ma di certo del crostaceo si è sempre scartato il guscio, la testa, il busto con le zampe e tutte le interiora. Chiediamoci adesso quale e se c’è un vantaggio nella nuova dieta madeinitaly? E’ ancora la vera dieta mediterranea …quella di una volta ?

Michele Latella – Agricoltore