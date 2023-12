La Pedemontana ora è senza interruzioni: «Il traffico farà un balzo del 30%»

Nel 2023 la Pedemontana Veneta ha inaugurato i suoi opposti estremi: ad aprile l’interconnessione con l’autostrada A27, all’uscita di Spresiano nel Trevigiano; ieri, nel Vicentino a Malo, l’ultimo tratto d’asfalto che attraverso 22,3 chilometri (e due gallerie) porta a Montecchio Maggiore e che aprirà oggi dopo anni di attesa. Al taglio del nastro c’erano centinaia di persone, sindaci, amministratori, manager e progettisti di Sis e della Regione. Si tratta di un penultimo step, a tutti gli effetti, ma l’ultimo fra quelli di competenza della Regione perché manca la «ciliegina sulla torta»: il casello di Montecchio con l’allacciamento alla A4. Ed è il presidente del Veneto Luca Zaia a ribadirlo, chiamando al microfono, nella galleria di Malo pronta da inaugurare, i vertici della Brescia-Padova. Ma ormai manca davvero poco: «A marzo sarà aperto» assicura il governatore. E l’opera sarà definitivamente completa, collegando le due autostrade.

Il «nodo» costi

Ma quando si parla di Pedemontana, è inevitabile parlare dei pedaggi: è vero che da un punto all’altro la strada è superveloce, fra i 45 e i 50 minuti, ma i costi sono notevoli, arrivando ai 15 euro e 70 centesimi da Spresiano a Montecchio; sul sito si vedono tutte le distanze e i costi, 4,60 fra Bassano Ovest e Montebelluna, 4,10 per i 24 chilometri fra Montecchio Sud e Malo, 6,10 euro fra Breganze e Altivole. Zaia difende l’opera e annuncia che con il completamento si potranno anche rivedere le tariffe. «Fra le nuove autostrade, la Spv è fra quelle che costano meno, i prezzi sono allineati verso il basso – afferma -. Trovo assurdo paragonarla a un’autostrada di sessant’anni che oggi è già iper ammortizzata, e che ora è solo in fase di guadagno». Oggi, rileva, i flussi di traffico parlano di 45 mila veicoli al giorno nel tratto già aperto: «Questo ultimo tratto, secondo gli studi, porterà un incremento del 30% dei passaggi fin da subito. Quando ci sarà anche il collegamento con la A4 capiremo di quanto si potrà limare sulle tariffe. Abbiamo un piano finanziario, già approvato. Ora è fondamentale attendere l’innesto in A4 e verificare il traffico reale, quello da Milano verso Est e da Trieste verso Ovest». E renderla più accessibile, perché così molti sono davvero scoraggiati.

L’opera

La Spv è una grande opera da 2,2 miliardi di euro di lavori, 94,5 chilometri che toccano 37 Comuni, più 68 di opere complementari, 14 caselli, 16 tra viadotti e ponti, due gallerie naturali e 16 artificiali: «Una fra le strutture più innovative e moderne, per rispetto dell’ambiente e realizzazione – spiega Zaia -, superando burocrazia e ostacoli, una strada che cambia la nostra percezione del territorio, che ci permette di ridisegnare il Veneto e collegare una zona fino ad ora isolata». Una superstrada con il 70% per cento di asfalto in trincea, fuori dall’impatto visivo del piano campagna, ma soprattutto «che fa diminuire le emissioni in atmosfera perché si riducono i tempi di percorrenza e di conseguenza le quantità di carburante». «È il simbolo dell’Italia che crede nelle infrastrutture e nello sviluppo del territorio» ha detto il ministro ai trasporti e vicepremier Matteo Salvini, accanto a Zaia al taglio del nastro. Sul palco è salito anche Domenico Dogliani, presidente di Sis, concessionario della superstrada, che a intervento terminato si è lasciato andare a un catartico «Evviva», dopo aver ammesso che il cantiere non è stato privo di complessità. Dopotutto, i lavori sono iniziati nel 2012 ma il «vero» cantiere è iniziato solo nel 2017. E adesso la Spv è pronta, dalla zona produttiva di Treviso a quella di Vicenza.

Applausi e critiche

Soddisfazione emerge dalle categorie economiche: «Un’infrastruttura fondamentale per la competitività dei nostri territori – dice Gianluca Cavion, presidente di Confartigianato Vicenza – un corridoio preferenziale verso l’Europa, un beneficio per tutto il tessuto locale e per i cittadini». E Carlo Salvan, presidente di Coldiretti Veneto: «L’ottimizzazione della logistica è un obiettivo strategico anche per l’agricoltura che necessita di un trasporto su gomma rapido ed efficiente, la Spv è un’opera pubblica strategica». Ma la Cgil punge: «L’ennesima inaugurazione con toni trionfalistici totalmente fuori luogo – dichiara Paolo Righetti -. In realtà è un’opera fra le più care di sempre, perché contando i canoni che verranno pagati al concessionario Sis siamo intorno ai 12 miliardi di euro. E nel bilancio di previsione della Regione sono state quantificate perdite di 60 milioni di euro relative alla differenza tra gli introiti derivati dai pedaggi e l’ammontare del contratto con il concessionario».