La professoressa di «ebrei, Hitler aveva ragione» si licenzia

Si è licenziata prima che la scuola potesse prendere quella decisione che sembrava, fin da subito, nell’aria. Non sorprende quindi che H-Farm abbia accettato le dimissioni di Hanane Hammoud, la 42enne insegnante libanese travolta dalle proteste per un post antisemita su Instagram. Ieri la scuola internazionale di Roncade (Treviso) ha chiuso un rapporto di lavoro che era iniziato nel settembre 2021.

Le chat

La frase che ha portato a questo epilogo era ingiustificabile: «Andate all’inferno, Hitler aveva ragione su di voi ebrei». Il video postato tra le «stories» della docente la sera del 7 novembre era rimasto on line per una manciata di minuti, Hammoud si era resa conto subito di quanto fossero gravi quelle parole e l’aveva cancellato, ma una studentessa aveva fatto uno screenshot e la prova era diventata inconfutabile. Quell’immagine era girata nelle chat, l’indignazione era stata immediata da parte di tutti. Ragazzi e famiglie il giorno dopo avevano chiesto spiegazioni ai dirigenti dell’istituto, soprattutto i più giovani avevano trovato inaccettabile quell’attacco. Il 9 novembre, per tutta la mattina, la professoressa si era presentata nelle classi in cui insegnava per portare le proprie scuse, per spiegare come mai, in un momento di fragilità e preoccupazione per amici e familiari nei luoghi di guerra, si è lasciata andare.

La prima reazione

«È stato un grande errore, ho sbagliato» aveva detto, costernata, addolorata e consapevole davanti agli studenti e ai suoi colleghi. Quel pomeriggio H-Farm, prendendo le distanze e ribadendo che quei pensieri non hanno nulla a che vedere con i valori della scuola, aveva annunciato di averla sospesa con la massima sanzione prevista dal contratto, cioé dieci giorni. Il periodo è scaduto e l’insegnante potrebbe solo avere anticipato quello che la dirigenza avrebbe comunque deciso di fare. Le parole di H-Farm erano state, in quei giorni, molto nette, di totale e assoluta condanna: «Quanto riportato nello screenshot è quanto di più lontano ci sia dai valori in cui crede la nostra scuola come la pace, l’inclusività, la tolleranza, il riconoscimento e il rispetto di ogni cultura e religione». «Frasi che istigano all’odio o che minimizzano le sofferenze di individui o gruppi sono inaccettabili in qualsiasi circostanza» era stato il messaggio di Conan De Wilde, dirigente del corso. Poi sulla vicenda era calato il silenzio, le lezioni erano riprese senza di lei.

La scuola volta pagina

Hammoud, laurea in scienze in Libano e specializzazione in matematica all’università americana di Dubai, insegnava alle classi superiori ed era arrivata a Roncade due anni fa. Nei giorni del post su Instagram era appena terminato un periodo di vacanza. Ma, soprattutto, erano i giorni in cui la guerra fra Israele e Palestina stava diventando sempre più violenta, e la donna era molto coinvolta. Le scuse davanti a tutti, parlando ai suoi ragazzi e ai colleghi, non erano bastate. Lunedì la docente libanese ha presentato le dimissioni e messo la parola fine su tutto. E anche H-Farm vuole voltare pagina, dimostrando che l’attenzione sui collaboratori e il linguaggio che usano è costante, non solo durante le lezioni. Perché l’esempio è importante in tutti i frangenti, quando si tratta di educazione e di ragazzi.