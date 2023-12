La proposta della Donazzan: «Centri commerciali chiusi a Natale e Pasqua»

«Lavoro e produttività dipendono dalla qualità della vita ed è giusto che i lavoratori e in particolare le lavoratrici della grande distribuzione e dei centri commerciali abbiano il proprio tempo della vita». Sono parole di Elena Donazzan, l’assessora al lavoro della Regione del Veneto, nonché responsabile nazionale del Dipartimento Imprese e Mondi Produttivi di Fratelli d’Italia, intervenuta nella giornata di venerdì 1 dicembre al convegno di Confcommercio nazionale sui temi della grande distribuzione, tenutosi a Parma su invito di Domenico Mambelli, responsabile nazionale dell’associazione che raggruppa tutti i centri commerciali a proprietà italiana e che da venerdì è entrato sotto l’egida di Confcommercio Imprese per l’Italia nazionale.

Sull’esempio di Luxottica

«Dobbiamo ripensare ai modelli organizzativi come ci insegna Luxottica che da un paio di giorni è nel dibattito nazionale per avere deciso di far lavorare i propri dipendenti quattro giorni alla settimana, senza calo di produttività. Quindi sì, si può fare», ha proseguito nel suo ragionamento l’ass. Donazzan rispondendo alla domanda del moderatore Massimo Giletti. Donazzan è intervenuta in collegamento da Villa Foscarini Rossi a Stra, dove sono in corso i festeggiamenti per il cinquantesimo anniversario di Federalberghi Veneto.

Vacanze e famiglia per tutti

«La politica – ha poi precicsato l’assessora Elena Donazzan – deve saper leggere le mutate esigenze contemperando gli interessi in gioco. Non è possibile che tenendo aperte le attività 7 giorni su 7, 24 ore su 24 una famiglia possa consumare di più: il suo potere d’acquisto è sempre lo stesso. Il passaggio culturale dev’essere quindi quello di invitare i consumatori ad avere rispetto delle aspettative di vita degli operatori del settore del commercio, in particolare dei centri commerciali, oggi spinti a lavorare anche a Natale e Pasqua». L’assessora Donazzan ha poi concluso: «Fratelli d’Italia per scelta del presidente Giorgia Meloni è il partito che difende la famiglia, i lavoratori e l’interesse nazionale delle nostre imprese che spesso subiscono anche nel settore del grande commercio la concorrenza sleale di gruppi stranieri con cultura e tradizioni diverse dalle nostre».