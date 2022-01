La protesta

Mattinata di protesta davanti al distretto sanitario di Quinto per l’assegnazione dei medici di base, dove si sono formate lunghe code. “Situazione provvisoria”, avverte Benazzi. “Ma la carenza di medici resta cronica”.

Tanta rabbia

Smarrimento e rabbia fin dalle prime ore del mattino al distretto sanitario di Quinto, dove si sono formate lunghe code per la riassegnazione dei medici di base.”Siamo qui da ore, non è possibile”, dicono. “E’ un problema soprattutto per gli anziani. Qualcuno di noi dovrà andare fino a Postioma. Come faranno i più anziani?”.Nessuno sarà lasciato senza medico, la rassicurazione dell’Ulss 2 in attesa di una soluzione definitiva. “A marzo ci sarà l’assegnazione”, conferma il dg Francesco Benazzi. “Resta però il problema generale: la carenza cronica di camici bianchi”.