La Romea : “solo” una strada urbana che collega Mestre a Ravenna?

La Strada Statale 309 Romea è una strada statale italiana che collega

Ravenna a Mestre, seguendo il litorale dell’Adriatico a poca distanza

dal mare. Lunga circa 130 chilometri, la Romea è una delle strade più

trafficate d’Italia, con un volume di traffico medio giornaliero di

circa 20.000 veicoli. La strada è stata costruita nel XIX secolo per collegare le città di Ravenna e Venezia, e in origine era un percorso tortuoso e accidentato. Nel corso degli anni, la Romea è stata oggetto di vari interventi di miglioramento, ma ancora oggi presenta numerosi problemi, tra cui:

Traffico e pericolo

Traffico intenso: la Romea è una delle strade più trafficate d’Italia,

con un volume di traffico medio giornaliero di circa 20.000 veicoli. Il

traffico intenso è particolarmente problematico nei mesi estivi, quando

la strada è frequentata da turisti e vacanzieri che si recano sul Delta

del Po e su tutto il litorale Adriatico. Condizioni stradali: la Romea presenta ancora numerosi tratti in cattivo stato di manutenzione. I fondi stradali sono spesso sconnessi e bucherati, e le barriere di sicurezza sono inadeguate. Pericolosità: la Romea è una delle strade più pericolose d’Italia. Nel 2022, sulla Romea si sono verificati oltre 100 incidenti, con un

bilancio di 15 morti e 100 feriti. A causa di questi problemi, la Romea è stata spesso definita una “strada urbana”. In effetti, la strada presenta molti tratti che ricordano una strada urbana, con semafori, attraversamenti pedonali e limiti di velocità bassissimi da centro urbano e con una infinità di autovelox posizionati ad arte. La situazione della Romea è quindi fonte di preoccupazione per automobilisti, i pendolari e tutti gli operatori professionali che devono obbligatoriamente utilizzare questa strada per spostarsi tutti igiorni. Nel 2023, il Governo italiano ha annunciato un piano di investimenti per migliorare la sicurezza delle strade e si spera quindi

che in qualche modo la Regione si attivi per far si che si possa

migliorare la situazione.

Cosa si può fare

Gli interventi dovrebbero provvedere a migliorare la sicurezza della

Romea e renderla una strada più moderna e sostenibile. Tuttavia, la

Regione Veneto pare essere completamente immobile di fronte a questa

situazione tanto che non è stata prevista alcuna modifica della

viabilità esistente. La Regione forse dovrebbe rendersi parte attiva e assumersi la responsabilità per far si che venga migliorata la sicurezza della Romea, che è una strada di collegamento fondamentale per il Veneto e l’Emilia Romagna. Le soluzioni a questa situazioni in particolare le soluzioni potrebbero essere:

– Promuovere la realizzazione di una nuova superstrada tra Mestre e

Ravenna: la nuova superstrada permetterebbe di dirottare il traffico

pesante lontano dai centri abitati.

– Promuovere interventi di miglioramento delle condizioni stradali

dell’attuale Romea per migliorare le condizioni stradali e la sicurezza

della circolazione.



Questi interventi sono necessari per garantire la sicurezza dei

cittadini e la viabilità dei territori attraversati dalla Romea, la

quale sembra essere rimasta ferma agli anni 50′.

Di Stefano Paesante