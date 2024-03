La sfida di Da Re, il segretario veneto Alberto Stefani: «Mossa illegale se usa il nostro simbolo e basta con la nostalgia»

Alberto Stefani, segretario della Lega veneta, sembra inscalfibile. Scisma in arrivo? Fronda di ribelli contro il sovranismo? Macché. «In Veneto è stato celebrato un congresso che ha dato un risultato netto, i militanti hanno scelto una squadra e dato una linea al partito». C’è una maggioranza e una minoranza: Stefani ha vinto, Da Re ha perso. Parole come pietre quando commenta l’espulsione dell’europarlamentare trevigiano (a cui vuole dedicare, a dire il vero, poco tempo, preferendo concentrarsi su amministrative e autonomia, «la stiamo portando a casa dopo trent’anni»). Il giorno dopo la sentenza che ha cacciato uno dei volti storici della Lega, Stefani traccia un solco: «Un partito ha spazio anche per le nuove generazioni, chi fa politica per quarant’anni con ruoli di primo livello e lautamente pagato, con vitalizio, può anche farsi da parte e dare una mano. Capisco che quando non si ha più il potere di prima ci possa essere una fase di rancore, ma il rinnovamento nella Lega c’è sempre stato. In politica c’è chi guarda indietro e chi guarda avanti. La nostalgia non sempre porta sempre buoni risultati. Io guardo avanti. La nostalgia è poco più di una suggestione».

Il simbolo e l’espulsione





E poi c’è la questione del simbolo, la diatriba sulla differenza che Da Re continua a rimarcare fra «Lega Salvini» e «Lega Nord». La Lega Nord è commissariata da un fedelissimo di Salvini (Igor Iezzi); la Lega per Salvini è il partito, con segretario federale e regionali; il simbolo è rilasciato alle elezioni dal partito. Usare il simbolo senza autorizzazione è passibile di denuncia. «Dal punto di vista giuridico quelle dichiarazioni di Toni non stanno in piedi» afferma Stefani. Potrebbe scattare perfino una denuncia se Da Re forzasse la mano a Vittorio Veneto. E l’espulsione, fa capire, se l’è andata a cercare insistendo sulla rottura a tutti i costi, goccia dopo goccia. «Il direttivo regionale decide sui provvedimenti col voto di membri eletti dai militanti – continua – per 14 su 18 meritava l’espulsione, mi pare inequivocabile. Io stesso ho chiesto più volte a Da Re di evitare dichiarazioni sulla stampa e ho bloccato provvedimenti nei suoi confronti, pensando che prima o poi iniziasse ragionare da uomo di partito, ma quando si scade nell’offesa diventa un atto dovuto». E non significa che il partito sia spaccato: «Significa che c’è dibattito, la decisione è passata a larga maggioranza».

La mossa per le Comunali

Caso chiuso, da Noventa Padovana. Ha altro a cui pensare, oggi, mentre il centrodestra si frantuma alle elezioni comunali. Stefani avvisa gli alleati: la Lega parte presentando i sindaci la prossima settimana, la data limite dell’8 marzo che si era dato è arrivata e preme per cominciare le campagne elettorali con il candidato sindaco leghista e una coalizione fatta di liste civiche, con amministratori e volti del territorio. Lo definisce un «laboratorio» avviato con le provinciali, da concretizzare con le comunali e da strutturare, in prospettiva, alle regionali 2025. «Partiremo nei Comuni dove le quadre non si sono formalizzate – spiega -, con un polo identitario che vede la Lega partire da sola con altre liste civiche territoriali. Non ci faremo tirare all’ultimo, non porta grandi risultati. La Lega ha il diritto e il dovere di presentarsi agli elettori».

Lo stato delle trattative

In quasi un Comune su due di quelli sopra i 15 mila abitanti (quelli grossi) l’intesa di massima ancora non c’è. E se gli alleati Fratelli d’Italia e Forza Italia si vogliono aggregare, possono appoggiare quelli di Carroccio e civiche: si scaldano i motori a Paese (Katia Uberti), Montecchio (Milena Cecchetto), Valdagno (Alessandro Burtini), Arzignano (Alessia Bevilacqua), Monselice (Giorgia Bedin), Selvazzano (Giovanna Rossi) e Portogruaro. Le partite più grosse sono ancora in sospeso: a Rovigo le trattative continuano, a Bassano il dialogo si allarga al centro; e nella Vittorio Veneto di Da Re i giochi adesso sono riaperti. «Può essere anche un cantiere di lavoro per le regionali – afferma il segretario -. Un primo passo. Se le quadre non si trovano, andiamo avanti. Dopotutto, di esperienze civiche alle regionali ne abbiamo avute. Ed è andata abbastanza bene». Sorride. Il riferimento è chiaro: «Avevamo Zaia, un frontman che è un fuoriclasse, ma la Lega può essere il partito delle comunità locali». Stanchi di aspettare gli accordi, i leghisti accelerano.