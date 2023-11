L’Alto impatto in Corso del Popolo contro il degrado. Via le sedute, Zaccariotto: «Deteriorate»

Più di settanta persone controllate, dieci auto ispezionate. Ieri pomeriggio il servizio “Alto impatto” interforze coordinato dalla questura veneziana è tornato a Mestre e in Corso del Popolo, dove denunce e segnalazioni di spaccio, malaffare e degrado negli ultimi mesi sono cresciute. Dalla stazione alla Rampa, via Piave, Carducci e via Cappuccina le forze dell’ordine hanno attraversato il centro fino all’hotel Ambasciatori, alla rotonda dell’Interspar e qui ieri un gruppo di donne, che di solito siedono sulle panche delle fioriere in strada, hanno trovato le sedute rimosse.

Sedute levate

«Sono arrivati i tecnici e ne sono sparite alcune», ma non sapevano spiegarsi il motivo. A rimuoverle hanno provveduto i tecnici dei Lavori pubblici incaricati dal Comune, per via delle condizioni ormai deteriorate delle tavole in legno. «Era una richiesta che avevo fatto al Verde pubblico ancora ad aprile – spiega l’assessore Francesca Zaccariotto – Siamo prima intervenuti sulla vegetazione e ora abbiamo rimosso le doghe ormai vecchie, marce e pericolose alla seduta». Un intervento per il decoro, insomma. L’ordine pubblico, ovvero impedire lo stazionamento di persone che con il loro comportamento turbano la quiete e la serenità della popolazione e delle attività intorno, non avrebbe niente a che fare con la decisione di togliere quelle sedute. Ma almeno una raccolta firme dentro l’ascensore di uno dei condomini che si affacciano davanti a queste panche, dal civico 125 – famoso per il portone sfondato a calci – fino all’altezza dell’hotel Ambasciatori, un inquilino la ricorda bene. «Era un foglio con una petizione apparso qualche giorno fa per chiedere di rimuovere i portafiori in cemento con le panchine annesse, più altri arredi usati come punti di stazionamento di persone o gruppi poco rassicuranti. Non è rimasto appeso a lungo, a un certo punto è sparito – dice – e comunque non l’avrei firmato perché non penso che questi sistemi risolvano i problemi di spaccio della zona».

L’intervento delle Forze dell’Ordine

In ogni caso l’intervento sarebbe stato fatto contro il degrado e per restituire qualcosa di piacevole e decoroso al centro. «Siamo soddisfatti – commentano dal gruppo “Mestre occhi sulla città” -. Non abbiamo un’esperienza positiva riguardo ai ritrovi nei giardini (il gruppo ha denunciato lo smercio di oggetti e alimenti rubati al parco Tasso, ora chiuso in attesa dell’installazione delle telecamere di sorveglianza del Comune, collegate alla Smart control room della polizia locale). Prima il problema era concentrato, adesso che si è diffuso è facile capire come fosse stato sottostimato». Alcune domeniche fa la polizia del Commissariato di Mestre in un blitz ha denunciato una decina di persone per riciclaggio, dopo i sopralluoghi e i sequestri della polizia locale che hanno fatto raccogliere prove dell’esistenza di furti su commissione, per la rivendita di merce rubata. «La mail di togliere quelle sedute in Corso del Popolo – ribadisce l’assessore Zaccariotto – risale al 26 aprile 2023. Abbiamo dovuto fare delle verifiche sulla proprietà, perché non eravamo certi che fossero del Comune». Adesso sembra che dopo aver tirato via le sedute deteriorate, il Comune metterà delle piante al loro posto: tutt’altro che sedute per stazionare.