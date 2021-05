Lanzarin: “Veneto a un passo dall’arancione. Usate le mascherine”

L’evoluzione del Covid in Veneto vede ad oggi un Rt di 0,95 e un’incidenza di 97 casi ogni 100.000 abitanti. Sono le anticipazioni del servizio di Prevenzione della Regione in vista della cabina di regia di domani, illustrate oggi dall’assessore Manuela Lanzarin.

I dati

Se il dato dell’incidenza “è buono”, quello dell’Rt a 0,95 “è ad un passo dalla fascia arancione – ha spiegato Lanzarin, – È un dato che ci preoccupa, al quale dobbiamo porre la dovuta attenzione, perché riguarda i comportamenti di ciascuno, e richiama alla necessità del rispetto delle regole: mascherina, distanziamento, disinfezione delle mani”.

Terapie non critiche ma aumentano i contagi

Migliori invece i parametri relativi all’occupazione ospedaliera, pari al 15%, sia per le aree non critiche degli ospedali, sia per le terapie intensive. Sta di fatto che i contagi stanno aumentando in Veneto: oggi i nuovi casi sono 850, ieri 745 e l’altro ieri 721 in 24 ore.