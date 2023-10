L’apocalisse del Vajont 60 anni dopo

Quattro minuti. Quattro minuti sono il tempo che ebbero gli abitanti di Longarone e della valle del Piave per tentare di mettersi in salvo, quella notte del 1963, prima che l’onda generata dalla frana del Toc nell’invaso del Vajont superasse la diga, radendo al suolo il paese.

La visita del presidente Sergio Mattarella: “La Repubblica non ha dimenticato”

Sessant’anni dopo, l’immane tragedia – che viene ricordata lunedì 9 ottobre con la visita del Presidente Sergio Mattarella al cimitero monumentale e poi alla diga – suona nella memoria collettiva come un monito contro l’incoscienza degli uomini. C’è un prima e un dopo Vajont nella storia del Paese. Sessant’anni non hanno guarito le ferite di queste popolazioni. Erto, Casso e Castelavazzo sono diventati paesi fantasma, con case e finestre sbarrate. Longarone è stata rifatta a forza di cemento armato. Delle costruzioni del 1963 sono rimasti in piedi il solitario campanile di Pirago, a nord dell’abitato, e il vecchio palazzo del Comune.Il Capo dello Stato ha osservato un momento di raccoglimento, mentre il trombettista Paolo Fresu eseguiva il Silenzio. Mattarella si è poi fermato in raccoglimento davanti a quasi 500 bambini ognuno dei quali reggeva un cartello con il nome dei 487 bimbi che hanno perso la vita quella notte. Fresu ha poi accompagnato i cori di bambini del mini coro Monterosso di Bergamo e dell’Associazione “Notemagia” di Rovereto.

Mattarella e Zaia

Mattarella si è quindi fermato per una foto con loro. Il Capo dello Stato, dopo aver stretto la mano ai vari sindaci, ha scambiato alcune parole con alcuni dei superstiti commossi. Il Presidente, accompagnato dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia, dal presidente della Camera Lorenzo Fontana, dal prefetto di Belluno e dal sindaco di Longarone, Padrin, si è quindi diretto verso la diga del Vajont.”Siamo qui a rendere memoria di persone”, “quelle che sono morte il 9 ottobre 1963”, le “sopravvissute, quelle che hanno dovuto lasciare le loro case e quelle che hanno lottato strenuamente per ricostruirle, per rimanervi”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di commemorazione della tragedia del Vajont. Mattarella ha parlato dei “silenti monumenti alle vittime, a quelle inumate nei cimiteri, a quelle sepolte per sempre nei greti dei corsi d’acqua, sulle pendici: donne, uomini, bambini. Cinquecento bambini. Sono tormenti che, tuttora – sessant’anni dopo – turbano e interrogano le coscienze”. E ancora: “Vogliamo sforzarci, oggi, di immaginare di specchiarci anzitutto negli occhi di coloro che non ci sono più; che, quando giunsero gli alpini, non c’erano più. Negli occhi dei soccorritori. Negli sguardi severi dei sopravvissuti. Negli occhi di chi oggi è, qui, depositario di questi territori. Per poter dire che la Repubblica non ha dimenticato”. Poi conclude: “La tragedia che qui si è consumata reca il peso di pesanti, responsabilità umane, di scelte gravi che venivano denunziate, da parte di persone attente, anche prima che avvenisse il disastro”.

Le reazioni. Meloni: “Ferita profonda nella nostra storia, la tragedia doveva essere evitata”

“Oggi ricordiamo il tragico disastro del Vajont, una ferita profonda nella nostra storia. Quasi 2 mila vittime, interi paesi spazzati via, una tragedia che poteva e doveva essere evitata. A distanza di 60 anni, il ricordo del Vajont resta un monito per tutti noi”. A dirlo è Giorgia Meloni, che aggiunge: “Non dobbiamo dimenticare quanto è costata l’irresponsabilità umana in quella terribile notte del 9 ottobre 1963 a una comunità che era pienamente consapevole dei rischi, ma che rimase inascoltata”. “In memoria di quella terribile tragedia, una ferita ancora impressa all’Italia tutta – ricorda ancora il presidente del Consiglio – il nostro impegno affinché eventi simili non si ripetano mai più nella nostra nazione”. “Nel ricordo delle vittime del Vajont continueremo a lavorare per un’Italia più sicura”, conclude. “E’ doveroso impegnarsi per la Sicurezza e la prevenzione dei disastri e contro il dissesto idrogeologico del nostro territorio affinché tali tragedie non si ripetano più in futuro. Ai familiari delle tante, troppe vittime di quella notte, rinnovo la mia sincera vicinanza”. Così il presidente del senato Ignazio La Russa.

Lo tsunami di roccia e fango

L’enorme frana di 260 milioni di metri cubi di roccia e fango si era staccata dal monte Toc e stava precipitando nel bacino sottostante, creando un’onda di 250 metri d’altezza che, in parte, sbattè e risalì sulla montagna opposta, ‘piallando’ la parte bassa di Erto e Casso, in parte si lanciò verso la diga, la scavalcò, e con la forza di 30 milioni di metri cubi d’acqua in viaggio a 80 chilometri orari piombò su Longarone. Chi ha calcolato quella velocità, ha stimato che quello ‘tsunami’ abbia impiegato 4 minuti per raggiungere la valle del Piave. Una tabula rasa. “Scrivo da un paese che non esiste più”, iniziò il giorno dopo il suo reportage un giovane inviato della Stampa, Giampaolo Pansa, con un incipit memorabile. I morti furono 1.910, 460 dei quali bambini sotto i 15 anni. A Longarone, che contò 450 vittime, 305 famiglie scomparvero completamente. Gli altri morti si contarono a Codissago e Castellavazzo (109), Erto e Casso 158, mentre 200 furono le vittime originarie di altri comuni.

La fine della vicenda giudiziaria

La fine della vicenda giudiziaria del Vajont arrivò molti anni dopo, nel 2000, quando lo Stato – e in quota parte Enel e Montedison – pagarono 77 miliardi di lire per i danni morali e materiali alle popolazioni colpite. Ma i superstiti dovettero subire anche l’offesa dei codicilli, come quello sulla ‘commorienza’ – i casi di morte contemporanea dei genitori e di uno dei figli – scovato da Giovanni Leone, presidente del Consiglio nel 1963, poi divenuto avvocato della Sade-Enel nel processo, che permise di non risarcire i parenti di circa 600 vittime.

L’inascoltata giornalista Tina Merlin

Nel tempo, grazie al formidabile lavoro d’inchiesta della giornalista Tina Merlin, sull’Unità, emergono elementi di gravissima incuria, corruzione e frode, ai danni della popolazione locale, di fatto esposta irresponsabilmente a un rischio tutt’altro che imprevedibile e imprevisto. Nello speciale, tracciato con foto dell’epoca, immagini d’archivio e riprese delle stesse zone oggi, propone le voci di alcuni testimoni diretti della tragedia; un ricordo dell’accaduto di Mauro Corona, gli interventi di ingegneri e geologi (Piero Gianolla, Università di Ferrara; Giovanni Crosta, Università Milano Bicocca; Emiliano Oddone, Dolomiti Project), e visite, fra i luoghi, al Cimitero Monumentale delle Vittime del Vajont, dove riposano 1.464 vittime (le salme mancanti non sono mai state rinvenute).

Vajont, Conte (Lega): “60 anni dopo il tragico 9 ottobre 1963 la memoria di quanto accadde deve rimanere sempre viva”

“A 60 anni di distanza, è importante ricordare questo disastroso evento per imparare e ricordarci quanto siano importanti una corretta valutazione del rischio, una accurata progettazione delle infrastrutture e una gestione responsabile del territorio. Oggi, la valle del Vajont è un luogo di memoria e di riflessione su quanto accadde in quella terribile notte e sullo spirito di rinascita di quelle comunità afflitte da così tanto dolore. Non possiamo dimenticare le vittime di quella terribile notte, ma possiamo onorarle lavorando per evitare che una simile sciagura si ripeta. Una tragedia senza precedenti che rimane tuttora una ferita aperta nella memoria collettiva del nostro Paese e che deve essere un monito per non sottovalutare la voce della terra. In questa giornata il mio deferente pensiero va alle quasi 2 mila vittime, alle loro famiglie e a quanti sono sopravvissuti che ancora oggi ci ricordano quel tragico 9 ottobre 1963 affinché la memoria rimanga sempre viva, soprattutto per le nuove generazioni.” A dirlo è l’europarlamentare della Lega Rosanna Conte presente alle celebrazioni del 60’ anniversario della tragedia del Vajont.