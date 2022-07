L’appello degli imprenditori «Il premier Draghi ci ripensi il Paese ha bisogno di stabilità»

Preoccupazione, sconcerto. E la richiesta di pensare al bene del Paese. Così le categorie economiche del Veneto di fronte alla crisi del Governo.«In un momento di estrema delicatezza per il nostro paese – dice Enrico Carraro, presidente Confindustria Veneto – l’augurio è che le forze politiche che fin qui hanno supportato l’esecutivo guidato da Mario Draghi si impegnino a ritrovare elementi comuni per continuare il programma di governo fino a fine legislatura. C’è necessità di portare a termine entro la fine legislatura le importanti riforme fin qui avviate e quelle ulteriori a supporto delle imprese e lavoratori. C’è una crisi energetica a cui far fronte, la riforma del cuneo fiscale che è ad un passo da una svolta epocale, ci sono i progetti del Pnrr che devono essere attuati pena di perdere i finanziamenti dell’Unione Europea. C’è soprattutto la necessità di dare fiducia e stabilità rispetto ad uno scenario esterno estremamente incerto».

Assindustria Veneto

«Una parte del Parlamento ha perso il contatto con la realtà e con un atto incomprensibile di egoismo politico espone famiglie, lavoratori, imprese e l’intero Paese a un vuoto di Governo, per di più in un momento di grandissima complessità. E di mandare a casa un premier stimato in tutto il mondo senza lo scudo del quale a livello internazionale l’Italia si scoprirà presto più debole ed esposta alla speculazione finanziaria», aggiunge Leopoldo Destro, presidente di Assindustria Venetocentro.«Siamo in un momento storico straordinariamente complicato – afferma il presidente di Confartigianato Imprese Veneto Roberto Boschetto -. È insensata una crisi di Governo ora. E no a nuove elezioni ora».

Confcommercio

«Una crisi di governo adesso sarebbe un salto nel buio e una follia politica dice il presidente di Confcommercio Veneto, Patrizio Bertin . L’Italia in questo momento ha bisogno di stabilità, coesione, unione d’intenti: Draghi è la nostra migliore risorsa e non può essere buttata fuori dalla finestra». E Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi, presidente di Confagricoltura Treviso: «Pensare che rese di conti personali e mere dinamiche elettorali possano essere causa dell’interruzione dell’azione di Governo, in un momento storico come questo, è assolutamente deludente. Ci auguriamo che Draghi, in cui riponiamo la nostra fiducia, decida di tornare sui suoi passi e guidi il Governo fino al concludersi della legislatura. Se così non fosse, sarebbe una sconfitta per tutti».