L’Associazione Artigiani e Piccola e media impresa “Città della Riviera del Brenta” ha premiato nei giorni scorsi le aziende iscritte con oltre 40 anni di onorata attività con il premio “Arte dei Mestieri 2023”

L’evento si è tenuto a Teatro Villa dei Leoni a Mira alla

presenza del presidente dell’Associazione Luca Vanzan e del segretario

Giorgio Chinellato. C’erano per Confartigianato Venezia il presidente

Siro Martin. Fra gli ospiti in rappresentanza delle istituzioni

c’erano il sindaco di Mira Marco Dori e l’assessore alle attività

produttive Oriana Gerardi, il sindaco di Dolo Gianluigi Naletto il

consigliere regionale Jonathan Montanariello che hanno portato tutti

il loro messaggio ai partecipanti. “A dimostrazione della grande

capacità riconosciuta in capo agli imprenditori associati che da anni

si impegnano nella crescita della propria impresa e continuano a

garantire un posti di lavoro ai propri dipendenti abbiamo pensato –

hanno detto il segretario Giorgio Chinellato e il presidente Luca

Vanzan – ad un premio “Arte dei Mestieri 2023” da consegnare ai

titolari di imprese che hanno raggiunto la soglia dei 40 anni di

onorata e continuativa attività”.

I premiati

Sono state premiate così le aziende: Agostini Carlo (taglio pelli), Alfi Srl ( conservazione prodotti alimentari), autotrasporti Piovan Srl (autotrasporto), Luciano Baldan (autotrasporti), Baldan Luciano (assemblaggio quadri elettrici e pannelli), Baldan Paolo (tranceria pelli), Biasioli Francesco (elettricista), Campello Fortunato ( serramenti in alluminio), Capellari Danilo (edilizia), Carrozzeria Astra Srl (carrozzeria),

Carozzeria Simionato Srl (carrozzeria), Chiarello Delfina (parrucchiere uomo donna), Ives Coppetta (meccatronica), Maurizio de Toni (termoidraulica), Giampaolo Desiderà (assistenza e installazione

caldaie), Dante e Lino Mattiello Snc (lavorazione del ferro e alluminio), Falegnameria Loghin (lavorazione del legno), Martin Ulisse (carrozzeria), Pietro Fecchio ( termoidraulica), lavorazione pelli di Nicoletto B&Bettin Snc (lavorazione pelli), Lavanderia Nalin (lavanderia), Lazzarin Paolo e C Snc (autotrasporti), Mancin Anselmo (barbiere), Maniero Enzo (impresa edile), Marchiori Gianni (rivestimenti termici) , Paolo Mazzarollo (barbiere), Orlando Meggiato ( barbiere), Nereo Menin (isolamenti termo acustici), Giancarlo Mescalchin ( meccatronica), Adriana Palmosi (sarta su misura),

Fiorella Pastore ( produzione abbigliamento in pelle), Regazzo Roberto

( manutenzioni impianti termici) Salumificio Fratelli Celin Srl (salumificio commercio carni), Nevio Schievano (installazione manutenzione impianti), Tassetto Renato (laboratorio di pasticceria), Giancarlo Tramonte (posatore), Ilario Zuccato (parrucchiere uomo donna) e Associazione Anap Dolo. Sono stati premiati ma non hanno potuto ritirare il premio che gli verrà consegnato in questi giorni: Carrozzeria Salgarella (carrozzeria), Ferraresso arredamenti (commercio mobili), Franco Bruno (autoriparazione) Gallo Mario (lattoniere edile), Marisa Gardin ( parrucchiere uomo donna) “La nuova gronda” di Corò Livio &C ( costruzione grondaie), Linfra Snc di

Poletto Francesca e Linella (produzione calzature), Massaro Maristella

(parrucchiera) Roberto Pattarello (terrazziere), Gigliola Piadi (parrucchiera), Ro.Pe Srl ( costruzione apparecchiature elettromeccaniche), Franca Tiozzo, Gianni Vesco ( meccatronica) e Gino Zoccarorto e C Snc (dipintori).

Luca Vanzan

Il Presidente dell’associazione Luca Vanzan ha ricordato le sfide che l’Associazione in questi ultimi anni ha dovuto far fronte, dai temi della globalizzazione alla pandemia alla crisi provocata dalla guerra in Ucraina. Ha ripercorso dall’inizio la storia dell’Associazione che ha 77 anni (fu fondata nel 1946) dal secondo dopoguerra ai giorni nostri, sempre al fianco

degli artigiani della Riviera indispensabile e puntuale nell’aiutarli

a portare avanti le loro attività . Ha ricordato l’impegno dell’associazione con le mostre ed eventi tenuti sul territorio (Expo Art e tantissime mostre e manifestazioni), il grande impegno nei confronti della cultura promuovendo per decenni il “Concorso Velluti voci nuove della lirica”. Non sono mancati momenti di emozione e commozione quando il Presidente Luca Vanzan ha ricordato la figura del padre Nereo Vanzan storico Presidente dell’Associazione che per primo coniò il termine “Città della Riviera del Brenta”, il suo impegno per i mestieri, linfa del territorio, e il suo impegno civico e politico. Sul palco è stata chiamata ricevendo un omaggio floreale anche la moglie di Nereo Vanzan, Enrichetta, mamma del Presidente Luca, che ha voluto salutare i partecipanti all’evento ricevendo tanti applausi. Il segretario Giorgio Chinellato ha invece sottolineato le grandi sfide che attendono l’Associazione, ma si è detto fiducioso che potranno essere affrontate al meglio grazie all’impegno quotidiano degli

associati che hanno dimostrato grandissima capacità di adattamento e

di superare sfide e ostacoli che si pongono innanzi. Sul palco è

intervento infine anche il presidente di Confartigianato Venezia Siro

Martin. Martin ha messo in luce la necessità di adeguare la normativa

sia regionale che nazionale che europea alle esigenze del tessuto

socio economico che in Italia è fatto appunto per la maggioranza da

piccole e medie imprese. “Non ci dobbiamo trovare – ha detto Martin –

di fronte a norme fatte per la grande industria che poi vanno adattate

a quella piccola. Così si creano problemi che vanno risolti si volta

in volta . Vanno create invece preventivamente norme che possano

regolare i meccanismi presenti del tessuto socio economico”.