L’Associazione Artigiani e Piccola Impresa “Città della Riviera del Brenta” lancia un appello ai candidati sindaci del territorio

Sottolineando le priorità, e i temi rilevanti in questo momento per il comparto artigiano a Mira e Campagna Lupia e in Riviera del Brenta in generale. Sono richieste chiare e forti alle quali il comparto dell’artigianato vuole avere risposte precise ora. Mancano infatti ormai poche settimane alle elezioni comunali del 12 giugno 2022 per l’elezione dei sindaci di Mira e Campagna Lupia in Riviera del Brenta. I cambiamenti rispetto alla situazione di 5 anni fa sono stati di natura epocale: l’arrivo della pandemia nel 2020, il rincaro dell’energia, e poi nel 2022 la guerra in Ucraina, una guerra in Europa. Condizioni ed eventi epocali che nel territorio della Riviera hanno comportato e generato difficoltà estreme per le aziende artigiane, che spesso subiscono immediatamente più di altri contraccolpi della crisi economica.

Il presidente

“Dai candidati sindaci durante questa campagna elettorale – spiega il

presidente dell’associazione Luca Vanzan – vogliamo avere risposte

concrete su quali siano le strategie in tema di viabilità e infrastrutture e manutenzione del patrimonio da progettare, per dare soluzioni realizzabili in questo momento a cittadini e imprese. La crisi economica, la trasformazione digitale ha inciso negli ultimi 5 anni in maniera importante sul nostro territorio, chiediamo così ai candidati sindaci di impegnarsi una volta eletti a pianificare e concordare un processo realmente partecipativo con tutti i soggetti attivi nel mondo del lavoro in cui si affronti il reale andamento economico del territorio”. Vanno poi affrontati i problemi una volta per tutte, per il presidente degli Artigiani della Riviera Luca Vanzan, dei servizi, della fiscalità e della sicurezza del territorio. “Fra i temi che vanno affrontati da subito – sottolinea Vanzan – c’è quello del potenziamento dell’ospedale di Dolo e a Mira della realizzazione del distretto sanitario. Il tema del turismo in questo momento di ripartenza è centrale, ma va affrontato prevedendo con l’intervento della Regione, lo scavo del fondo del canale e la soluzione della manutenzione dei ponti che tanto pesa ad esempio sul bilancio del Comune di Mira”. Precise le conclusioni. “Per le imprese del territorio è prioritario- conclude il presidente Vanzan – che vi sia uno snellimento burocratico reale delle pratiche che da sempre costituiscono un problema per la competitività delle piccole imprese del territorio. Siamo disponibili a un confronto con i candidati per porre alla loro attenzione programmi e istanze prioritarie che

arrivano e sono arrivate dal mondo produttivo in questi anni”.