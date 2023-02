L’associazione sindacale “sindacato nazionale la base balneare con donnedamare” aderisce e si confedera a Confimpresaitalia

Il Presidente Nazionale di Confimpresaitalia dr. Luigi Manganiello ed il Presidente Nazionale del Sindacato Nazionale La Base Balneare con Donnedamare Dott.ssa Bettina Bolla, hanno sottoscritto un ‘’patto di adesione confederale’’, attraverso il quale ConfimpresaItalia costituisce in via esclusiva, il comparto balneare nazionale , ed il Sindacato Nazionale La Base Balneare con Donnemare per effetto dell’adesione confederale potrà offrire ai propri iscritti (circa 300 operatori turistico-balneari) le migliori tutele politico sindacali, nonché l’erogazione dei servizi confederali.

Il progetto

A tale progetto aggregativo nazionale si è arrivati dopo una serie di incontri preparatori fatti dalle delegazioni composte per Confimpresaitalia da : Luigi Manganiello, Presidente Nazionale , Rino De martino , Vice Presidente Nazionale, Avv. Nicola Diomede , Presidente di Bari, il Sindacato Nazionale la Base Balneare con DonnediMare composto dalla D.ssa Bettina Bolla, Presidente Nazionale, Avv. Nicolò Maellaro Vice Presidente Nazionale Paolo Battiato e Silvia Frassinelli , Dirigente Nazionale.L’intero progetto confederale per il settore balneare sarà presentato stampa e alla tv nazionale a fine febbraio a Carrara in occasione della 24esima edizione di Balnearia.