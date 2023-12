L’attivista climatica cacciata da Venezia: «Mi sono calata da Rialto. Ecco perché l’ho fatto»

Caschetto da arrampicata in testa, imbragature da montagna ben fissate, sabato con altri attivisti di Extinction Rebellion Margherita Vita, studentessa di 24 anni, si è calata dalla balaustra del ponte di Rialto a Venezia. E ora, per quell’azione di protesta ambientalista organizzata in diverse città italiane proprio nelle ore in cui si riuniva a Dubai la Cop28, la giovane, iscritta alla laurea magistrale di Antropologia dell’ambiente a Ca’ Foscari, rischia di non riuscire a portare a termine i suoi studi: è una dei cinque ambientalisti a cui è stato consegnato il foglio di via da Venezia per quattro anni (altri tre hanno ricevuto il Daspo per 48 ore).

Cosa farà adesso

E’ dovuta rientrare a Padova, dalla sua famiglia. Ma si stanno muovendo per consegnare tutti i documenti che mostrano il legame che ha con la città (il foglio di via non ci può essere in caso di lavoro, studio o famiglia nel Comune da cui si viene allontanati, ndr). Il provvedimento l’ha molto colpita, per il peso e le parole che hao sentito pronunciare dal sindaco Luigi Brugnaro. Si è appesa ma fa arrampicata. E ritiene che queste azioni valgano la pena, a fronte di quanto pesa la crisi climatica».

Il sindaco non è stato l’unico a condannare l’azione

A Rialto tanti li hanno salutato, hanno espresso solidarietà e girato video. Alcuni, va detto, li hanno attaccato con canzoni fasciste. Extinction Rebellion è un movimento internazionale nato 4 anni fa, con l’obiettivo di sensibilizzare sui temi ambientali con azioni di impatto visivo ed emotivo, attraverso l’arte, senza mancare di rispetto a niente e nessuno. Praticano la non violenza, parte pregnante del loro modo di vivere e cercare il cambiamento. Eppure per loro l’essere non violenti in tutto è estremamente importante ma vengono descritti come criminali, come eco-vandali.

Continueranno a manifestare anche platealmente

C’è bisogno di azioni appunto collettive. Vogliono far comprendere che il potere politico delle persone può andare oltre il solo voto, che si può agire per ottenere che le cose inizino a cambiare.