Laurea in memoria a Giulia Cecchettin consegnata il 2 febbraio alla famiglia

Sarà consegnato ai familiari il 2 febbraio 2024 il diploma di laurea di Giulia Cecchettin, la 22enne di Vigonovo vittima di femminicidio. Lo ha deciso oggi il Senato Accademico dell’Università di Padova, approvando la delibera che conferisce a Giulia la laurea alla memoria in Ingegneria Biomedica. Com’è noto, la ragazza di Vigonovo, era stata uccisa pochi giorni prima della discussione della tesi.

La Bernini

«Giulia avrà la sua laurea in Ingegneria Biomedica. Oggi il Senato accademico ha approvato la delibera che le conferisce il titolo alla memoria. La laurea sarà sua, l’ha guadagnata, le mancava solo la discussione e siamo profondamente onorati e grati alla famiglia per averci permesso di darle il riconoscimento che le spetta di diritto. Grazie al papà, alla sorella e al fratello di Giulia per l’impegno e le parole che in queste settimane stanno spendendo per la comunità». Così la ministra dell’Università Anna Maria Bernini in un video postato.