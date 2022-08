Lavori Milano-Venezia, modifiche alla circolazione dei treni

Per lavori sulla linea Milano-Venezia fra Brescia e Padova ci saranno modifiche alla circolazione dei treni dalle 18:30 di sabato alle 9 di domenica 7 agosto. In particolare, per consentire l’operatività del cantiere di Rete Ferroviaria Italiana, alcuni treni della lunga percorrenza saranno cancellati o salteranno la fermata di Vicenza.

Disagi in Veneto

Alcuni treni regionali sono parzialmente cancellati e sostituiti con bus nel tratto Padova – Verona Porta Nuova, Verona Porta Nuova – Vicenza, Brescia – Verona Porta Nuova, altri regionali invece cambiano percorso con la cancellazione di alcune fermate. L’orario dei bus (su cui non è ammesso il trasporto di bici o cani di grossa taglia) può variare in base al traffico stradale.