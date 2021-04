Le corse dei bus navetta per il padiglione Expo Aquae per i vaccini

Emergenza Covid: un servizio navetta con partenze ogni 15 minuti per raggiungere il centro vaccinale del PalaExpo. Da mercoledì 7 aprile prende il via il servizio navetta messo a disposizione dal Gruppo Avm, su indicazione del Comune di Venezia e in collaborazione con l’Ulss 3 “Serenissima”, dedicato al trasporto delle persone dirette al centro vaccinale allestito al PalaExpo nel padiglione fieristico “Aquae”. La navetta è collegata con interscambio alle linee del trasporto Avm/Actv garantendo la piena accessibilità da tutto il territorio veneziano.

Il servizio

Il servizio è attivo dalle 8:17 (prima partenza da Piazza XXVII Ottobre) alle 20:50 (ultima corsa da Padiglione “Aquae” – PalaExpo) con partenze ogni 15 minuti (quattro corse all’ora) dal Padiglione “Aquae” e fermate in transito a Orlanda – San Giuliano, San Marco – Forte Marghera, Piazza XXVII Ottobre D4 (Finanza), Della Libertà – Fincantieri. L’accesso da Venezia è garantito tramite interscambio con tutte le linee in partenza alle fermate Orlanda – San Giuliano, San Marco – Forte Marghera (T1) e Della Libertà – Fincantieri. Allo stesso modo, il centro di Mestre è ampiamente coperto dall’interscambio possibile con tutte le linee in transito a Mestre Centro – Piazzale Cialdini rispetto alla fermata di Piazza XXVII Ottobre D4 (posta vicino alla caserma della Guardia di Finanza).

Attenzione e riguardo per gli anziani

Proprio la mancanza di collegamenti diretti da Venezia apre qualche dubbio sulla furbizia del progetto: anziani fragili non abituati ai bus non saranno certo facilitati da questa pecca dell’organizzazione. La stessa fermata copre anche le percorrenze dall’area nord est della città (Dese, Favaro, Campalto, Tessera, Terraglio, Zelarino e Trivignano). La fermata Della Libertà – Fincantieri, infine, rappresenta il punto di riferimento per Carpenedo (linea 2), Marghera, Malcontenta e Chirignago-Miranese.