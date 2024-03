Lega, espulso dopo 42 anni di militanza l’europarlamentare Toni Da Re. Aveva dato del «cretino» al segretario Salvini

Il baffo più famoso della Lega non è più leghista. Toni Da Re (all’anagrafe Gianantonio, ma non c’è nessuno che lo chiami così), eurodeputato con una lunga lista di incarichi nel partito, è stato espulso nel corso del direttivo regionale di giovedì dopo 42 anni di militanza. Il segretario veneto Alberto Stefani ha proposto il provvedimento disciplinare dopo che Da Re ha dato del «cretino» a Matteo Salvini: 14 voti a favore, 4 contrari, una astensione. Espulsione immediata e un colpo pesante all’ala ribelle del partito, quella che da tempo contesta – a voce più o meno alta – la linea del segretario federale e che vorrebbe tornare alla Lega Nord, quella di un tempo, meno nazionale, più territoriale. Intervenuto al direttivo a Padova, Da Re ha spiegato i motivi del malcontento, suo e non solo, ma niente scuse nè marcia indietro.

La difesa

«Ho sempre fatto il mio lavoro – ha detto uscendo -, ho avuto i posti con le preferenze, ho sempre fatto politica a mie spese, dopo aver lavorato. Era una critica politica ma cercavano un pretesto per farmi fuori». Qualcuno ha parlato in sua difesa, non è bastato. E a quel punto la punizione, già ventilata da giorni (e di sicuro non il primo cartellino giallo ricevuto in questi anni in cui ha parlato fuori dal coro con aspre contestazioni) è diventata ufficiale, la sopportazione dei vertici si è esaurita. Stefani ha anche fatto sottoscrivere ai membri del direttivo un documento nel quale chiede di porre fine ai dibattiti a mezzo stampa: si discute solo nelle sedi opportune. Resta il fatto che ciò che è accaduto giovedì sera è uno spartiacque nella Lega: Da Re è uno dei simboli del partito, uno di quelli che la Liga l’hanno costruita.

Figlio di un partigiano

Settantun anni, trevigiano della Sinistra Piave, Da Re è figlio di partigiano: il padre Udigini, detto Gige, invece di quella verde aveva in tasca la tessera rossa del Pci. Aveva lavorato nella miniera di Marcinelle, in Belgio; era partito per aiutare la famiglia, rientrando pochi anni prima della tragedia del 1956. Morì di silicosi: «È li che si è ammalato, come tanti altri». Da Re aveva un autolavaggio a San Vendemiano, al chilometro zero dell’Alemagna; quando è andato in pensione nel 2018 ha fatto in modo che nessuno dei suoi dipendenti perdesse il lavoro e ha lasciato l’attività a uno di loro, ivoriano, dandogli non solo fiducia ma le chiavi dell’azienda che aveva guidato in prima persona.

Le riunioni all’autolavaggio

Quell’autolavaggio era stato una sorta di «filiale» del K3, sede del partito. Da Re, segretario provinciale della Lega trevigiana dal 1991 al 2012, riceveva tutti lì, parlamentari, amministratori delegati, sindaci. E o si parlava nelle pause, o bisognava attrezzarsi di pazienza e buon udito, aggirando i rumori di sottofondo dell’acqua, che di giorno c’aveva da lavorare. Ma la sera era tutta per la politica: in quegli anni, era arrivato a piazzare 55 sindaci sui 94 Comuni della Marca, ineguagliato. Strettissimo il rapporto con l’allora segretario nathional Gian Paolo Gobbo.

I momenti di rottura

Era consigliere regionale dal 2005 quando si è candidato nella sua Vittorio Veneto: ha lasciato l’incarico ben remunerato a Venezia per diventare sindaco, ruolo ricoperto per cinque anni fino al 2014 (solo dopo si è saputo che lo stipendio andava tutto al «Piccolo Rifugio», struttura per ragazzi disabili). Dal 2016 al 2019 è stato segretario regionale della Liga, nel 2019 è volato a Bruxelles. Negli ultimi cinque anni Da Re ha rotto l’allineamento in più occasioni: sulle vaccinazioni Covid, sostenendo la necessità della protezione dal virus e criticando «l’ambiguità» di Salvini; «se la Lega candida il generale Vannacci alle Europee non ci sarò io»; avvicinandosi alle istanze «leganordiste» lombarde sulla scia di Bossi; con continui siluri alla segreteria sulle batoste elettorali e sullo spostamento troppo a destra, «ci relega all’isolamento in Europa». Da leader a voce critica, ma isolato è rimasto lui. Da Re non è più leghista.