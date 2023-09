Lega, il primo siluro è per Caner

Ritirare le deleghe all’assessore regionale all’Agricoltura e al Turismo Federico Caner? La tentazione è fortissima per il Carroccio, dopo le continue bordate a mezzo stampa seguite alle insistenti voci su un passaggio a Forza Italia, con Flavio Tosi (che il diretto interessato smentisce «l’hanno fatto per colpirmi»). Ma questo, naturalmente, creerebbe un ulteriore problema al presidente della Regione già alle prese con altri due assessori «scontenti» per usare un eufemismo: Roberto Marcato e Gianpaolo Bottacin. Luca Zaia ha avuto un faro in questi tredici anni al timone di palazzo Balbi: non lasciare che le dinamiche di partito si mescolassero con l’azione governativa. Una separazione fra Stato e Chiesa, per così dire, che dopo il travagliato congresso di giugno sembra ormai saltata. Quelle foto ostentate del terzetto di dissidenti che assiste da «fondo campo» sul pratone di Pontida mentre sul palco c’è Zaia attorniato da consiglieri e dal resto della giunta parlano da sole. «In questi trent’anni di Lega – attacca Caner – ho contenuto gli interventi sulla stampa ma quando mi tirano per i capelli ho il diritto di difendermi. Tant’è che in questi giorni ho ricevuto moltissime attestazioni di stima da gente buttata fuori, da chi ancora è dentro e anche da colleghi istituzionali di cui non faccio il nome per correttezza. “Loro” ci trattano da minoranza ma in realtà sto esprimendo un dissenso per la linea politica del partito che appartiene alla maggioranza silenziosa». Caner, insomma, non retrocede: «Se mi ritireranno le deleghe tornerò a fare il consigliere regionale». A quel punto, per inciso, tornerebbe a casa Gianpiero Possamai. Mentre al posto di Caner sarebbe il turno o di Marzio Favero (a Pontida non c’era ma giustificato) o di Roberto Bet. Intoccabile, a meno che non si parli di espulsione, l’altra assente, Silvia Rizzotto che manterrà comunque la presidenza di commissione.

Sarà «strapazzato»

C’è chi, fra i veterani, scommette che Caner sarà «strapazzato», magari con una lettera di richiamo da parte del segretario Alberto Stefani, altri, invece, sono convinti che il partito non darà all’assessore ribelle «la soddisfazione di essere espulso finendo per fare il martire», una «punizione» più sottile sarebbe proprio spogliarlo dal ruolo di assessore. A chiedere la sua testa dovrebbe essere lo stesso Stefani previo avallo di Matteo Salvini in persona. A quel punto Zaia faticherebbe a respingere la richiesta e si troverebbe a gestire la situazione più temuta, un’infiltrazione velenosa del partito nella sua giunta quasi monocolore che marcia, almeno formalmente, all’unisono.

Uno scenario che racconta forse meglio di altri l’accelerazione nettissima di mutazione interna a quella che era la Liga. Una richiesta di questo tipo su Caner non si sarebbe verificata in passato. La capogruppo del Pd, Vanessa Camani, sottolinea: «Nella giunta regionale c’è una frattura non ricomponibile». Zaia non è più il Doge e diventa cartina di tornasole per raccontare una stagione che si avvia a conclusione. La prospettiva dell’addio di Zaia scuote il partito in profondità. Tanto più che, allontanandosi il miraggio di un ulteriore mandato ogni giorno di più, resta la grande incognita su cosa farà poi il presidente. Capolista alle Europee? Improbabile. Ma con lo sfasamento delle tornate elettorali, a fine corsa si ritroverebbe troppo lontano dalle Politiche. Al punto che c’è chi lo immagina impegnato come super consulente in una impresa di primo piano.

La grana dei ribelli

Nel frattempo resta da risolvere la grana dei tre assessori ribelli. Anche se pare di capire che il silente Bottacin non avrà ripercussioni di sorta e che si salverà anche Marcato ma per un motivo diverso. Dati i consensi nazionali sotto il 10% e il crocevia fondamentale delle Europee 2024 per non vedersi soffiare la Regione, via Bellerio accarezza l’idea di schierarlo come capolista dato che parliamo dell’uomo più votato in Regione dopo Zaia. Lui accetterà? Bruxelles resta un esilio dorato per chi voleva riprendersi il partito. E, in più, c’è il nodo Paolo Borchia, un uscente (impegnato su più fronti, dal Brennero alle Pmi, va detto) su cui da tempo i vertici spingono, Lorenzo Fontana in primis. Con questi numeri, però, a Nordest passeranno solo due leghisti e il secondo nome potrebbe essere quello di Rosanna Conte in nome dell’alternanza.