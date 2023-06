Lega in Veneto, Manzato conferma la candidatura: «Le tensioni servono per cambiare»

Dopo il coup de théâtre di Roberto Marcato, che ha ritirato la sua candidatura a segretario della Lega Veneta, tocca a Franco Manzato (candidato insieme a Stefani), tentare di raccogliere i cocci. Senza giri di parole Manzato esordisce dipingendo un quadro complesso: «È un momento difficile per a Lega, anche a livello interno. Ci sono tensioni ma servono per cambiare. Capisco la tensione positiva nella base e penso di poterla rappresentare meglio di chiunque altro». E aggiunge: «Mi è dispiaciuto che non potesse votare tutta la militanza, sarebbe stato bello e interessante anche per ascoltare il cuore dei militanti.Non si può pensare al futuro senza radicamento nella nostra tradizione, territori, cittadini. La Lega veneta ha la tradizione di rappresentare i problemi socio economici del nostro territorio , le aziende vessate dal prelievo fiscale, le famiglie che non arrivano a fine mese». «Se abbiamo un’idea di partito che parta dai nostri amministratori locali allora avremo fatto un’opera positiva .

L’obiettivo

Dopo 4 anni di commissariamento serve ricompattassi per un disegno ampio e forte che sia legato anche alla meritocrazia interna e non a legami personali, con l’obiettivo di fare passi avanti , il cursus honorum dal Consiglio comunale al Parlamento necessario anche per preparazione e per capacità operativa. Costruiremo comitati per presentare a Matteo Salvini proposte venete con origine e scopri riconoscibili».

Federalismo e autonomia restano la stella polare di Manzato

«Ecco la Mia proposta: ogni tre quattro mesi assemblee provinciali, apertura alla società civile. Se Stefani dovesse prevalere saremo tutti a disposizione anche Marcato, che è punta di diamante, è e sarà tenuto in considerazione. Io non sono anti Zaiano». «Differenza con Stefani ? Io ho esperienza nella costruzione classe dirigente anche nei momenti bui. Per lui è fondamentale la formazione ? L’ho creata io. Negli ultimi 4 anni sui territori si è sentita la differenza di esperienza e capacità. Io ho la capacità di leggere la territorialità».