Lega, la base veneta si scatena sui social contro Salvini: «Via lui ma anche chi è stato zitto»

Ce n’è un pò per tutti, dai vertici ai maggiorenti locali, negli sfoghi che la base leghista veneta affida ai social dopo il tracollo nel voto. L’espressione più ricorrente, nei commenti postati sulle pagine degli amministratori del Carroccio, è «disastro annunciato», sebbene con varianti, a seconda che sia Matteo Salvini il bersaglio, oppure la classe dirigente locale. «La sconfitta non ha un solo padre, ma anche tanti figli che hanno pensato a salvaguardare sé stessi infischiandosene di tutto il resto», è uno dei post che compaiono sulla rete dell’arcipelago social leghista. Chi parla di disastro, aggiunge: «non avete fatto nulla per cercare di non arrivarci. Dovrete tornare alle origini, con umiltà, impegno e tanti sacrifici. Ma ci vorrà molto tempo prima che ci riconquistiate». C’è anche chi critica coloro che oggi attaccano il segretario Salvini: «Vi siete pure fatti fotografare con lui sul palco di Pontida», ricorda un militante, che non risparmia «i manifesti nei quali anche Zaia vi era ritratto assieme». «Tutti voi che non avete voluto ascoltare le persone allo stremo – aggiunge un altro elettore – dovreste avere la serietà di chiedere scusa e dimettervi».

La delusione

«Ci voleva poco a capire – prosegue – che la gente è stanca di ipocrisie, del non prender mai posizione per poi dare colpe ad altri per la sanità allo sbando, la sicurezza, la crisi economica. Tutti quelli che hanno una ‘carega d orò data dalla gente e se ne sono fregati di chi li ha votati, si dimettano pure loro con Salvini». Neppure le dichiarazioni di Salvini, nel punto di stampa di stamane a Milano, hanno convinto alcuni militanti: «La conferenza stampa che ho appena sentito dopo una devastante sconfitta – scrive uno di loro – è un classico con inverosimili scusanti. Salvini ha parlato per mezz’ora senza esprimere alcun concetto, si è ripetuto per continuare a dire nulla»