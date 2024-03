Lega, pressing in Veneto dopo il voto in Sardegna: «Il terzo mandato deve passare»

Cagliari-Venezia, andata e ritorno. All’indomani della vittoria per un’incollatura di Alessandra Todde in Sardegna, la Lega di Matteo Salvini si risveglia tonica e rilancia: a perdere è stato il candidato di FdI Paolo Truzzu e questa sconfitta offre il destro per riattivare la grancassa sul terzo mandato forse prematuramente derubricato a «impresa fallita». Il bombardamento di dichiarazioni in questo senso inizia di buon mattino con il sottosegretario alle Imprese e Made in Italy Massimo Bitonci: «Bisogna pensare sempre bene al candidato. E se abbiamo poi anche dei governatori uscenti… Zaia? Pensiamoci bene, perché quando hai delle persone come Zaia o Fedriga bisogna cercare di tenerle, non cercare di metterle da parte». Una linea chiarissima proseguita per tutto il giorno: un presidente uscente va ricandidato e Luca Zaia va ricandidato per la quarta volta. Il diretto interessato coglie la palla al balzo: «Da quel che ho capito la norma sarà ripresentata in Parlamento. Il dibattito è aperto, non solo nella Lega ma anche nelle altre forze politiche quindi vedremo». Il presidente, commentando il voto sardo, scandisce: «Il popolo è sovrano e le sue scelte non si discutono».

La Leadership in Veneto

Una mossa, quella di Salvini, che soddisfa più requisiti: in primis la conservazione di una roccaforte cruciale per il partito e la sua leadership come il Veneto (in questi giorni la Liga è a dir poco in fermento) ma anche eliminare dallo scacchiere di possibili successori in via Bellerio nomi «pesanti» come Luca Zaia e Massimiliano Fedriga che continuano a circolare insistentemente insieme a quello del piemontese Riccardo Molinari. Zaia scuote la testa, prendersi il partito non è mai stato il suo obiettivo ma è pur vero che la situazione è a dir poco fluida. Tanto che c’è chi comincia a ricordare, scavando nei fatti di oltre una decade fa, di quando il posto a Bruxelles di Salvini saltò a favore di Gian Paolo Gobbo per un ricorso partito dal Veneto zaiano. Che in queste ore si scavi nella memoria dei distinguo, di ciò che storicamente divide Veneto e Lombardia, Zaia da Salvini, è sintomatico. I focolai ribelli fra Veneto e Lombardia si moltiplicano e allora il terzo mandato diventa panacea.

«Dopo Zaia c’è Zaia»

I maggiorenti veneti del Carroccio si ritrovano uniti. Roberto Marcato tuona ancora: «L’esito di queste elezioni ci racconta due cose: che non basta il consenso di un leader nazionale per vincere le competizioni territoriali; che immaginare ci siano “tavoli nazionali” che decidono le candidature sui territori è un errore madornale. Nelle regioni il candidato lo devono scegliere le regioni. Dopo Zaia c’è Zaia. Se non ci sarà, allora ci vuole un leghista. Punto». Il capo dell’intergruppo Alberto Villanova aggiunge: «Non c’è simmetria tra voto politico e voto locale e l’imposizione di candidati che nemmeno nel loro territorio riescono a raccogliere il consenso di tutti può essere fatale per la coalizione. Per il Veneto facciamo tesoro della lezione arrivata dall’esito del voto in Sardegna».

Zaia: due anni sono un’era glaciale

Inseguito dai cronisti Zaia aggiunge soltanto: «Non mi faccio dettare da nessuno l’agenda della mia vita per i prossimi due anni che, peraltro, sono un’era glaciale». Alla Lega risponde, granitico il coordinatore regionale di FdI, Luca De Carlo: «Ho sempre detto, ben prima del voto, che la Sardegna e il Veneto sono due partite differenti. Ciò che è mancato è stato l’apporto del nostro candidato, l’ha ammesso anche l’amico Paolo Truzzu e questo gli fa onore. Ciò detto, anche l’uscente non aveva lavorato straordinariamente bene… Quanto al quarto mandato, concordo con Zaia. Non so se due anni sono un’era glaciale ma senz’altro in politica sono un’era geologica, inutile parlarne tutti i giorni».