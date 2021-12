Legge speciale per Venezia. Deliberato elenco nuove bonifiche in area bacino scolante della laguna. Marcato, “Altri 10 mil di euro per la salvaguardia della laguna”

“Continua l’impegno costante e significativo della Giunta regionale per la salvaguardia della laguna e dell’ambiente di Venezia. Questa volta mettiamo sul piatto 10.335.800 euro per portare a termine una serie di interventi di bonifica di siti contaminati ricadenti nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia”.

Marcato

Così Roberto Marcato, assessore regionale allo sviluppo economico ed energia, annuncia l’approvazione da parte della Giunta regionale della delibera che approva l’elenco degli interventi di bonifica di siti contaminati ricadenti nel Bacino Scolante nella Laguna di Venezia. Recentemente la Direzione Progetti Speciali per Venezia ha esaminato le criticità ambientali in tale area, al fine di individuare specifiche esigenze connesse con l’esecuzione di interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti inquinati.

La precisazione

“Si tratta dei siti individuati come prioritari – precisa Marcato – sulla base di specifici criteri, che tengono in considerazione i rischi di carattere ambientale, sanitario, strutturale e di prevenzione incendi, ai fini del loro finanziamento ai sensi di quanto disposto dal piano di riparto dei fondi della Legge Speciale per Venezia. Sono interventi prioritari ai quali troveremo risposta per il bene della salvaguardia della laguna e di tutto il suo ambiente”.