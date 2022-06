Lei fa la spesa e lui va al microfono del supermercato: «Mi vuoi sposare?»

Ha preso il coraggio a due mani, è entrato al supermercato e impugnando emozionato il microfono della cassa ha pronunciato le fatidiche parole: «Ti amo, sei la mia vita. Mi vuoi sposare?». Sembrava proprio una banale mattina per Tiziana e invece proprio lì, mentre sostava concentrata nella corsia «Detersivi e pulizie» passando in rassegna i prodotti, è accaduto all’improvviso l’incredibile: la voce del suo compagno Salvatore si diffonde per l’intero punto vendita e in filodiffusione si sente chiamare: «Amore, te lo chiedo qui davanti a tutti, mi vuoi sposare?». Scoppio di pianto, applauso di cassiere e clienti e dopo un momento di spaesata emozione lei, Tiziana, con un bacio pronuncia il suo «sì».

«Non me lo sarei aspettata»

Era tutto pronto da qualche giorno al supermercato Despar di Mira, nel veneziano. La bottiglia di Valdobbiadene Edoné prosecco nella cella frigo del punto vendita, l’indifferenza simulata dei cassieri e Salvatore Costarelli che si appropinqua a far la spesa con in tasca la scatolina dell’anello. E poi, tra le lacrime di lei e l’emozione dei presenti, il lieto fine. Originario come la sua compagna di Gela e impiegato a Porto Marghera, Salvatore aveva ricevuto il giorno prima la visita della fidanzata Tiziana Giuseppa Famao per trascorrere una settimana insieme. E con indifferenza le aveva proposto di andare a fare la spesa. «Mai me lo sarei aspettata! – racconta lei – Salvatore è una persona molto timida, stiamo insieme da due anni ma negli ultimi mesi ci siamo visti molto poco, soffriamo la lontananza perché lui lavora in giro per l’Italia da circa un anno. Quando ho sentito quelle parole non ho capito più niente». La dichiarazione improvvisata, conclusa al supermercato con una bicchierata felice tra cassieri, clienti e i due novelli sposini, ha sollevano un’ondata di commozione e partecipazione in tutta la città, coinvolgendo i presenti e facendo il giro del web sul gruppo Facebook «Sei di Mira se…». «Qualcuno dei nostri clienti ha già proposto di fare un giro a Gela il prossimo 15 dicembre, giorno fissato per le nozze, per fare gli auguri ai nostri sposi» conferma Federico Moranti, socio assieme ai fratelli gemelli Roberto e Francesca del punto Despar di via Toti a Mira, «da noi si respira un clima cordiale, i clienti si sentono a casa, è una grande famiglia». Un clima più che confermato dal gesto di Salvatore: «Sono spesso da solo, volevo farle la mia dichiarazione in mezzo alla gente, in un clima semplice ma di festa. Avevo anche pensato alla classica proposta in gondola – racconta il futuro sposo – ma poi ho scelto il supermercato…. per farle capire quanto tengo a lei. Ho pensato che un gesto così lei non se lo dimenticherà per tutta la vita. Io vivo per lei, la vedo felice e non c’è soddisfazione più grande». Ogni spesa in futuro sarà un po’ come rivivere un’emozione speciale, spiega per la coppia siciliana: «Torneremo a Gela, ma questo posto per noi sarà sempre speciale. Questo supermercato di Mira non lo scorderemo mai».