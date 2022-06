Leonardo Del Vecchio, i messaggi di cordoglio. Gentiloni: «Un grande italiano». Zaia: «Il Veneto gli deve molto»

Appena si è diffusa la notizia della morte di Leonardo Del Vecchio, in Veneto sono stati tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa del fondatore di Luxottica, partito dal Cadore con la sua avventura imprenditoriale e mancato a 87 anni all’ospedale San Raffaele di Milano. In primis è il presidente della Regione Luca Zaia a onorarne la figura: «Amo ripetere spesso che solo i pessimisti non fanno fortuna. Penso che il cavalier Del Vecchio sia stato la dimostrazione vivente di questo modo di dire; un uomo che con la sua determinazione e la sua visione del lavoro, dal nulla si è attestato nella classifica degli imprenditori di maggior successo in tutto il mondo. Desidero ricordarlo come uno degli artefici della riscossa della nostra terra, in particolare del riscatto economico delle nostre montagne. Il Veneto gli deve molto».

E nel ripercorrere il suo percorso imprenditoriale – dalla «bottega che aveva messo su con sudore ad Agordo» alla «Luxottica, che in breve è cresciuta fino ad essere una grandissima realtà produttiva, alla capo della quale Del Vecchio ha scalato la finanza internazionale» – Zaia ha espresso «le proprie condoglianze ai familiari e a lui un pensiero». Cordoglio anche da parte dell’assessore al Lavoro Elena Donazzan che ha parlato di «un giorno molto triste per l’economia del Veneto e dell’Italia» e dell’assessore all’Ambiente Gianpaolo Bottacin: «Ha dimostrato che dal nulla si può costruire un impero. E lo ha fatto facendo crescere la sua impresa insieme al territorio». «Ci lascia un grande innovatore. Leonardo Del Vecchio è stato un imprenditore visionario – afferma il segretario regionale del Pd Andrea Martella – capace di trasformare in progetti concreti e portare a compimento le proprie idee. Partito da un piccolo comune di montagna ha raggiunto dimensioni globali facendo leva, valorizzando e premiando il lavoro dei suoi collaboratori e dei suoi dipendenti. Oggi l’Italia perde una figura di riferimento non solo dell’industria, ma dell’intera società».

Il cordoglio a Belluno

Nelle stesse ore anche la provincia di Belluno, epicentro dell’impero Luxottica, ha ricordato l’imprenditore. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, il bellunese Federico D’Incà, ha messo in luce come Del Vecchio «ha saputo introdurre sistemi di welfare e protezione che sono di esempio in tutto il mondo. Ha fatto di una multinazionale una grande famiglia partendo da un piccolo paese, Agordo, nelle più belle montagne del mondo, le Dolomiti. E lo ha fatto mantenendo con orgoglio quella sede perché era la sua casa, diventata solo più grande». «La sua capacità di visione ha dato vita a un’impresa che per Belluno ha significato lavoro e welfare, oltre a export e business, garantendo quello sviluppo economico e sociale che solo i grandi personaggi sanno creare», ha dichiarato il presidente Roberto Padrin. «La sua scomparsa lascia un vuoto enorme, ma affida alla politica e all’amministrazione del territorio il compito di continuare ad assicurare le condizioni perché il Bellunese rimanga una terra in cui lavorare e produrre a livello globale non solo è possibile, ma è vantaggioso, per la grande professionalità degli addetti». Il parlamentare bellunese Dario Bond lo ha definito un «imprenditore illuminato», in riferimento alla «sua idea di industria, che ha sempre contemperato la produttività dei siti produttivi con la qualità di vita lavorativa dei dipendenti, ha rappresentato un paradigma che veniva dalla tradizione di Olivetti e Mattei». Per la presidente di Confartigianato Belluno, Claudia Scarzanella, «ha saputo portare nella grande industria il sistema direi quasi “familiare” tipico dell’artigianato».

Il «grazie» di Venezia per il ponte dell’Accademia

Ma Leonardo Del Vecchio ha lasciato il segno nelle realtà locali ben oltre le valli del Cadore. Il sindaco di Venezia – e collega imprenditore – Luigi Brugnaro ha voluto rendere omaggio, oltre che al suo percorso imprenditoriale dal basso ai vertici della finanza, al contributo che il patron di Luxottica diede alla conservazione della città lagunare. «A Lui rinnovo il “grazie” della Città di Venezia per il finanziamento del restauro del ponte dell’Accademia – sono le parole di Brugnaro – che è stato riaperto nel settembre del 2018, dopo un costoso lavoro manutentivo. Un contributo sostanzioso per il quale lo stesso Leonardo Del Vecchio non chiese nulla in cambio».

I tweet dal governo e dall’Europa

Ma i messaggi per Del Vecchio sono arrivati da ben oltre i confini del Veneto. Molti sono stati affidati a Twitter: «Apprendo con dispiacere della morte di #LeonardoDelVecchio», sono le parole del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. «Un grande uomo e imprenditore, orgoglio italiano nel mondo. Spero che la sua storia personale possa essere di esempio per i giovani che decidono di provare (e vincere) la sfida dell’impresa». Al suo ricordo sono seguiti anche quelli del vice presidente della Camera, Ettore Rosato – «Con Leonardo Del Vecchio se ne va un grande uomo prima ancora che un grande imprenditore. Aveva portato nel mondo la qualità del Made in Italy, creando dal nulla un impero» – e del commissario europeo Paolo Gentiloni – «è stato un grande italiano. La sua storia, dall‘orfanotrofio alla guida di un impero economico, sembra una storia di altri tempi. Ma è un esempio per oggi e domani». Più personale il tweet emesso da Lapo Elkann che ha definito Del Vecchio una «leggenda assoluta». «Nei diversi incontri che ho avuto il privilegio di fare – ha aggiunto – mi ha insegnato la ricerca della perfezione».