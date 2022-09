Letta: «In Veneto nessuno parla di autonomia, solo Zaia»

Il giorno dopo Pontida, il tema dell’autonomia tiene banco tra i partiti. E nel centrodestra, che pure l’ha inserita nel programma elettorale, emerge qualche distinguo. Il segretario della Lega, Matteo Salvini, dice che l’autonomia va fatta subito: «La riforma del sistema presidenziale è una delle riforme su cui lavoreremo. Ma penso sia più urgente e necessaria la concessione di una maggiore autonomia alle regioni, che può essere approvata senza modificare la Costituzione».Il presidente della Regione Liguria e di Italia al Centro Giovanni Toti dà ragione al governatore del Veneto: «Sull’autonomia si è fin troppo tergiversato. Se il prossimo Governo non dovesse fare le riforme che servono, ossia un’autonomia larga, diffusa e importante delle Regioni oltre che un esecutivo centrale solido, durevole e capace di governare, ha ragione Zaia che andrebbe messo in discussione».

Da Tajani a Letta





Ma da Napoli il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, puntualizza: «Noi siamo favorevoli all’autonomia, bisogna vedere che cosa è l’autonomia. Non deve essere penalizzante per il Sud. Non possiamo pensare ad un’autonomia che tutela solamente il Nord e penalizza il Sud».Dal centrosinistra l’attacco del ministro degli esteri e leader di Impegno Civico Luigi Di Maio: «Io credo che bisognerà organizzare in particolare sull’autonomia e sui temi del Pnrr e del Fsc una resistenza intellettuale del Sud».E in serata il segretario del Pd, Letta parlando a Napoli assicura: «Io sto facendo campagna nel Veneto e vi assicuro che tranne Zaia nessuno mi ha parlato di autonomia differenziata. Zaia, in Veneto, è l’unico che parla di autonomia differenziata».