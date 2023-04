L’Europa affonda il progetto di Brugnaro

Nessuno vi vieta di costruirli, ma dovrete farli con i vostri soldi. Questo il messaggio dell’Unione europea al sindaco Brugnaro. A spiegarlo è stato il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, di ritorno dall’incontro a Bruxelles. «Gli interventi del Bosco dello Sport di Venezia e dello stadio Franchi di Firenze non potranno essere rendicontati a valore delle risorse Pnrr – ha spiegato Fitto – I servizi della Commissione europea, infatti, a seguito di un ulteriore approfondimento istruttorio, hanno confermato la non eleggibilità di entrambi gli interventi nell’ambito dei Piani urbani integrati (Pui) delle rispettive città metropolitane”. Per fare il famoso Bosco dello sport, cioè il sistema che prevede stadio da calcio e palazzetto da basket, secondo le previsioni ci vorranno oltre 308 milioni di euro e sarà poi tradotto in pratica grazie a cinque distinti interventi. Farà da traino ad altri 33 interventi distribuiti in 28 comuni della provincia (su 44), per investimenti complessivi di 333 milioni di euro, di cui 139 milioni provenienti dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) e 194 finanziati dalle amministrazioni locali. Per il solo stadio Ca’ Farsetti dovrà sborsare 87 milioni di euro, che, secondo i progetti della giunta Brugnaro, dovevano essere finanziati per quasi 43 milioni con fondi Pnrr, più 4,2 milioni di contributo statale (per gli extra costi) e i rimanenti quasi 40 milioni con un mutuo acceso dal Comune con la Cassa depositi e prestiti. Per questo l’accordo con Cassa depositi e prestiti prevede per un mutuo flessibile da 44,5 milioni di euro (preammortamento di 3 anni fino al dicembre 2026 e ammortamento di 26 anni fino al 2052, con 52 rate semestrali) per garantire la realizzazione dell’opera.

La spiegazione di Fitto

«I Pui erano stati approvati con decreto del ministro dell’Interno di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze il 22 aprile 2022 – aggiunge il ministro -. A fronte delle osservazioni pervenute a fine Marzo 2023, il Governo, il 4 Aprile ha convocato i sindaci delle città metropolitane di Venezia e Firenze, al fine di acquisire ogni elemento utile per superare le criticità segnalate». «Elementi poi trasmessi alla Commissione e oggetto di due ulteriori incontri tecnici. Ieri sera i servizi della Commissione europea, pur apprezzando lo sforzo del governo, hanno confermato l’ineleggibilità degli interventi dello Stadio di Firenze e del Bosco dello Sport di Venezia che pertanto non potranno essere rendicontati a valore delle risorse Pnrr. La Commissione ha richiesto poi al governo di adottare gli atti necessari alla formalizzazione di quanto comunicato, per finalizzare la positiva verifica di tutti gli obiettivi al 31 Dicembre 2022, necessari allo sblocco della terza rata da 19 miliardi di euro». Come dire: prima di darvi i soldi vogliamo la dimostrazione che non li spenderete per opere come gli stadi.

Interviene Tajani

Da parte sua il governo, tramite il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rassicura: «Troveremo i fondi per il Bosco dello sport» e annuncia una cabina di regìa. Ma i dubbi sulla fattibilità dell’operazione si accumulano.

Le risposta del Comune di Venezia: stupore e contrarietà

“La notizia del mancato inserimento del progetto del ‘Bosco dello Sport’ all’interno delle risorse del Pnrr è stata accolta con stupore e contrarietà, in quanto nelle scorse settimane sono stati forniti tutti gli approfondimenti richiesti, con interlocuzioni a tutti i livelli”. Lo afferma una nota ufficiale del Comune e della Città Metropolitana di Venezia. “Sarà cura dell’Ente – prosegue la nota – conoscere le motivazioni finali della scelta. Il Comune di Venezia, rispetto ad una decisione che sembra più ‘politica’ rispetto al nostro Paese, che ‘tecnica’, ribadisce la fiducia nel nostro Governo”. “Va ricordato – prosegue la nota – che i Ministeri dell’Interno e dell’Economia, con proprio decreto del 22 aprile 2022, hanno già approvato il progetto, e in totale sono già 13 gli Enti, tra cui Regione Veneto e MiC, che si sono espressi a favore. Il Bosco dello Sport è certificato da un ente terzo anche ai fini del nuovo principio ‘Dnsh’ (Do Not Significant Harm), ovvero del non arrecare danno significativo”. Secondo le amministrazioni veneziane “il Bosco dello Sport permette di rivitalizzare una fascia di territorio difficilmente utilizzabile in quanto di fatto compreso tra l’Autostrada, bretella Rfi e l’Aeroporto e a rischio marginalità, rovesciandone il paradigma e rendendolo nuovo fulcro dell’area metropolitana vasta sul piano dell’inclusione sociale e dell’apprestamento di un bosco urbano di almeno 60 ettari, oltre a dotare la città di quegli impianti sportivi di alto livello che mancano da sempre”. Ricordando che “è lo stesso Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea a riconoscere la funzione sociale ed educativa dello sport”, la nota sottolinea infine che “con il progetto complessivo del Bosco dello Sport si tolgono 600 metri cubi di capacità edificatoria previgente per quelle aree, e si pianteranno 100.000 alberi in più creando un vero e proprio polmone verde. Davvero paradossale che l’Europa contesti un’azione – conclude – che vuole veramente dare un significativo impulso alla salvaguardia dell’ambiente”.

Renzi: I soldi per case popolari e giovani, no stadi

“L’Unione europea conferma quello che tutte le persone di buon senso hanno sempre pensato. Non si possono usare i soldi del Pnrr per rifare gli stadi. I soldi dell’Europa devono andare alle case popolari e alle scuole, non per il calcio”. Così su Twitter il leader di Iv Matteo Renzi.

Bettin: «Brugnaro riferisca subito in Consiglio»

«Com’era prevedibile e praticamente annunciato fin dall’inizio, l’UE ha bocciato la richiesta di finanziamento di stadio e palasport da parte del Comune di Venezia». Dure le parole di Gianfranco Bettin, consigliere comunale (Verdi progressisti). «La città perde 100 milioni di opere che sarebbero certamente state finanziate se correttamente richieste secondo i principi del PNRR: riqualificazione urbana, case, bonifica di terreni, verde pubblico, rigenerazione sociale. Il Comune spreca un’occasione storica irripetibile. Forse la giunta, grazie a qualche sostegno politico, riuscirà a far pagare stadio e palasport allo Stato, usando altri fondi pubblici per tali improprie finalità, ma il danno storico rimane: centinaia di milioni sottratti a finalità di rilancio socioeconomico e ambientale a causa dell’ ottusità pervicace della giunta e della sua maggioranza. Il sindaco deve riferirne in aula al più presto: giovedì 27 aprile è già convocato il consiglio ed é quello il luogo e l’occasione giusta».

Rachele Scarpa: Ora Brugnaro torni umile

“Sarà grave se Venezia perderà 93 milioni di euro del PNRR: dopo questa autentica “doccia gelata” la Giunta dismetta subito il suo atteggiamento di chiusura che ci ha portato a questa grave situazione e si apra immediatamente al confronto con tutte le forze politiche per il bene della città”. Lo afferma la deputata Rachele Scarpa del Pd. “Il Pd comunale ha formulato proposte molto serie per non far perdere alla città di Venezia una cifra enorme e che era stata allocata su un progetto che, anche a detta del Governo, è sbagliato”, nota Scarpa. “I soldi del Pnrr sono stati investiti per combattere le ingiustizie sociali e per mettere tutto il Paese al pari dopo la pandemia: usiamoli quindi per la rigenerazione urbana, per le politiche di transizione ecologica e in favore dell’ambiente, per un piano di politiche abitative pubbliche, per i giovani e per dare loro opportunità future”. “Se Brugnaro persevererà su idee scorrette a rimetterne sarà la città, ci sia quindi l’umiltà di lavorare a scelte più assennate”.

Monica Sambo: Trovare subito progetto migliore

L’esclusione del ‘Bosco dello Sport’ di Venezia dai fondi Pnrr “rappresenta un fallimento totale della Giunta Brugnaro”. Lo dichiara in una nota Monica Sambo, segretaria del Pd cittadino. “Brugnaro con le sue scelte – prosegue Sambo – sta danneggiando Venezia e farebbe bene a prendere immediatamente atto che la sua gestione è al capolinea. Perdere 93 milioni di investimenti pubblici rappresenta una sconfitta epocale, che non può essere in alcun modo giustificata e che conferma purtroppo quello che come Pd diciamo da mesi: il Bosco dello Sport è un progetto sbagliato. Adesso Venezia ha bisogno di salvare i 93 milioni e destinarli al risanamento urbanistico della città, a partire da un piano straordinario per l’edilizia residenziale pubblica. La maggioranza per una volta dimostri in briciolo di umiltà e convochi immediatamente il Consiglio Comunale per rivendicare in maniera congiunta – conclude – la possibilità di non perdere quelle risorse e utilizzarle per il bene della città”.